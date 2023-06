Nuovo incidente sulla Flaminia, esce di strada e si schianta su una cabina di metano: panico a Fano

FANO - Esce di strada e va a sbattere contro una cabina di metano. Ennesimo incidente stradale a Fano su via Flaminia. Questa volta lo schianto è avvenuto all'altezza del civico 182, intorno alle ore 14. Una Lancia Ypsilon che circolava, che viaggiava in direzione Mare-Monte, ha perso il controllo andando a sbattere contro una cabina del metano posta sul muretto di cinta di un mmobile privato. L'auto, dopo lo schianto, è tornata sulla carreggiata andando ad arrestare la propria marcia al centro della strada con la parte anteriore rivolto verso Ancona.

Ragazza portata al pronto soccorso

Per una serie di fortuite circostanze non sono stati coinvolti altri mezzi o, nell'impatto, la centralina del metano ha provocato subito una fuoriuscita. Al volante una ragazza di 25 anni residente a Colli al Metauro, nata in Russia, neopatentata, trasportata al pronto soccorso di Fano in codice giallo. Sul posto i vigili del fuoco per assicurare la cabina del metano, una ditta specializzata per il ripristino della cabina e l'Aci per rimuovere il veicolo coinvolto nel sinistro.