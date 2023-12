Fano, strappano le collanine dal collo degli anziani: un arrestato e 2 denunciati per almeno 5 colpi. Tra le vittime anche un turista

FANO - Strappava le collanine dal collo degli anziani: trovato, arrestato e rinchiuso agli arresti domiciliari dai carabinieri di Fano quello che è ritenuto il responsabile. Si tratta di un 30enne accusato di quattro distinti furti con strappo di collanine in oro in danno di altrettante vittime, per lo più di età avanzata. Denunciati a piede libero due giovani di 18 e 25 anni, ritenuti suoi complici. Lo stesso 30enne è anche ritenuto responsabile di rapina per un altro furto con strappo nei confronti di un uomo di oltre 65 anni, avendo il'uomo usato violenza per assicurarsi il possesso della refurtiva.

I fatti sono accaduti tra i mesi di luglio e agosto 2023, in pieno giorno e in pieno centro storico fanese, nello specifico lungo Corso Matteotti e nelle sue immediate vicinanze. La scelta delle vittime non era casuale, trattandosi di persone di età compresa tra i 60 e gli 81 anni (tra i quali anche un turista a Fano per le vacanze), circostanza che avrebbe consentito agli autori di assicurarsi una rapida ed agevole fuga dopo la commissione del fatto. Il modus operandi era sempre lo stesso: il 30enne, con la collaborazione degli altri due giovani, dopo avere accuratamente scelto le vittime, le seguivano a piedi fino al luogo più appartato dove poter compiere il furto. Strappata la collanina dal collo, si davano a una precipitosa fuga a piedi al fine di far perdere velocemente le proprie tracce.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, sulla scorta delle descrizioni fornite dalle vittime, hanno avviato da subito un’analisi certosina delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza cittadini, installati nei luoghi prossimi a quelli di consumazione dei furti e della rapina.

Identificato il 30enne quale autore materiale dei reati, la successiva perquisizione presso il suo domicilio permetteva di rinvenire l’abbigliamento utilizzato dallo stesso durante uno dei furti.