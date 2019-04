Colpi lampo dei ladri: ripuliti un'ottica e un negozio di vestiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Banda di scassinatori all’attacco dei negozi in centro storico. Ne hanno svuotato un paio, O’ per Liera e Visiva, nella notte fra ieri e lunedì scorso, in entrambi i casi la refurtiva è considerata rilevante, se non ingente, e si presume che i ladri siano gli stessi. L’allarme è suonato intorno alle 3.30 di ieri notte, quando però i malviventi avevano già fatto in tempo a prendere il largo dall’ottica Visiva, in via Arco d’Augusto, con i loro cospicuo bottino. Per avere tutta la comodità nel completare la razzia, è stata coperta la sirena esterna con la schiuma isolante, che ne ha attenuato il segnale d’allarme fino a eliminarlo. Più o meno le stesse scene, cose gettate a terra e larghi vuoti dove poche ore prima c’era la merce, erano visibili nel negozio di abbigliamento O’ per Liera, in corso Matteotti. Sparito tutto il vestiario.