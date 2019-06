Colla nelle serrature agli ingressi: â€‹per entrare a scuola servono i pompieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Attaccatutto nel lucchetto del cancello esterno e nelle serrature degli ingressi: ieri notte qualcuno è riuscito a bloccare l’accesso all’istituto Nuti, a Fano in via Redipuglia. Il disagio si è protratto per una trentina di minuti, dalle 7.30 alle 8, quando i vigili del fuoco sono riusciti a risolvere il problema, davanti a un assembramento di ragazzini e dei loro genitori, e a far entrare nell’edificio sia i circa 800 studenti sia la sessantina di insegnanti. Lo scherzetto di cattivo gusto è stato scoperto dai collaboratori scolastici, che hanno chiamato la dirigente Monica Dalmonte e il numero d’emergenza 115. Tagliato il lucchetto del cancello, i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell’edificio dal seminterrato per poi aprire i portoni d’ingresso azionando i maniglioni anti-panico.