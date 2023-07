Fano, «Mi hai pestato la sigaretta» e lo travolgono con calci e pugni: 5 denunciati, hanno tra 18 e 23 anni

FANO - «Mi hai pestato la sigaretta». Evidentemente un pretesto. Ma sufficiente, nella notte tra il 18 ed il 19 giugno, a far scattare la violenza. Ora i carabinieri di Fano hanno individuato e denunciato 5 dei responsabili, hanno età compresa tra 18 e 23 anni.

Era l'una di notte quando un 18enne fanese, in zona Lido, è stato accusato da un altro ragazzo di avergli pestato una sigaretta caduta a terra. Capita l'antifona, ha cercato di sottrarsi al confronto, ma è stato investito dall'intera comitiva, composta da 7-8 persone, che l'ha travolto con calci e pugni. Il ragazzo, ferito e dolorante, è tornato a casa, ma due giorni dopo, vista la gravità delle lesioni, si è presentato al Pronto Soccorso. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Fano, che, grazie alle testimonianze e all'analisi delle immagini della videosorveglianza pubblica e privata, sono riusciti ad identificare 5 ragazzi con età comprese tra 18 e 23 anni. Sono stati denunciati per lesioni personali in corso e per loro è stata chiesta l'applicazione del Daspo Urbano per le zone del Lido e dell'Arzilla, luoghi della movida di Fano.