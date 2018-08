Il cappellano dell'ospedale â€‹travolto da un'auto: d'urgenza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Grave incidente per il cappellano dell’ospedale di Fano Don Aldemiro Giuliani.Il sacerdote 85enne era stato a celebrare un anniversario di matrimonio nella chiesa di San Gervasio in Bulgaria a Mondolfo. Poco lontano è stato investito da un Multipla condotta da un anziano che avrebbe riferito di non averlo visto. Il sacerdote è stato sbalzato sull’asfalto per 5-6 metri ed ha riportato un trauma commotivo e facciale e sospette fratture toracico addominali. Immediato l’intervento della Potes di Marotta, i sanitari, viste le condizioni del cappellano, hanno disposto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.