Bomba rischia di esplodere, stop ai treni Ventimila persone evacuate a Fano Trasportati via i pazienti dall'ospedale

FANO – Evacuazione per decine migliaia di persone. L’ha appena comunicato il sindaco di Fano Massimo Seri dopo la riunione con i tecnici e le forze dell’ordine per il rinvenimento di un ordigno bellico sulla spiaggia di Sassonia Sud, in viale Ruggeri, per i lavori su uno scolmatore.Si tratta di un ordigno inglese della seconda guerra mondiale, lungo più di un metro e pesante introno ai 250 kg. La sua pericolosità sta nell’enorme capacità distruttiva e nell’innesco chimico a tempo, che potrebbe far detonare l’ordigno in un lasso di tempo che raggiunge le 144 ore. Si è deciso di sgomberare un raggio di 1.816 dalla zona del ritrovamento: già chiusi ospedale e linea ferroviaria.Sono stati evacuati l'ospedale Santa Croce, la stazione ferroviaria e le abitazioni: circa 20mila persone saranno allontanate dall'area a rischio. Bloccati anche i treni dalle 21.30, dato che la stazione (come l'ospedale) si trova nella zona di pericolo. Lo stop non interessa invece l'autostrada A14. Nella notte si proverà a spostare l'ordigno per poi affidarlo alla Marina Militare che proverà a farlo birllare in mare.L'evacuazione immediata di oltre 20.000 cittadini di Fano in seguito al ritrovamento della bomba residuato bellico è dovuta al fatto che l'ordigno è stato innescato accidentalmente durante alcuni lavori. Le misure precauzionali suggeriscono dunque l'allontanamento delle persone.Il sindaco ha chiesto di muoversi con i mezzi propri solo a chi ha già una destinazione, gli altri possono andare a piedi nelle sguenti zone di raccolta:Centro – Dini Salvalai, piazzale Malatesta, caserma PaoliniLido/Liscia – parcheggio cimitero, palestra TraveSan Cristoforo/Poderino – piazza Unità d’Italia, palestra NutiOspedaletto – piazza Don Orione, piazza San Paolo, Foro BoarioSan Lazzaro/stazione – Foto Boario, centro commerciale San Lazzaro, stadio ManciniVilla Uscenti – Baia Metauro, albergo MateuroSassonia – parcheggio Vanvitelli, via della Marina.Evacuare il prima possibile le seguenti zone:Centro storico, Zona Lido/Liscia (fino alla pista di pattinaggio), zona San Cristoforo/Poderino, Zona Vallato/ospedaletto, zona San Lazzaro/Zavarise/Stazione, Villa Uscenti/Baia Metauro, Sassonia.Chi non può autonomamente raggiungere le zone di sicurezza può recarsi nei seguenti punti di raccolta:Chi abita in CENTRO STORICO deve recarsi al parcheggio MALATESTA o alla CASERMA PAOLINI e da lì sarà portato alla palestra DINI SALVALAIChi abita in zona LIDO/LISCIA deve recarsi al parcheggio del CIMITERO URBANO e da li sarà portato alla PALESTRA TRAVEChi abita A SAN CRISTOFORO E PODERINO deve recarsi in PIAZZA UNITA’ D’ITALIA e da li sarà portato alla palestra NUTIChi abita al VALLATO E IN ZONA OSPEDALETTO deve recarsi al piazzale del DON ORIONE, al piazzale SAN PAOLO, o al parcheggio del FORO BOARIO e da li sarà portato alla palestra SANT’ORSOChi abita a SAN LAZZARO, ZAVARISE E STAZIONE deve recarsi al parcheggio del CENTRO COMMERCIALE DI SAN LAZZARO, allo STADIO MANCINI e al FORO BOARIO e da li sarà portato alla palestra di BELLOCCHIChi abita in VILLA USCENTI E BAIA METAURO deve recarsi al parcheggio dell’ALBERGO METAURO CECCHINI e da li sarà portato alla palestra del PONTE METAUROChi abita in SASSONIA deve recarsi al PARCHEGGIO VANVITELLI o nei pressi dell’ASILO MANFRINI e da lì sarà portato alla PALESTRA DI CUCCURANO.Chi dispone di un mezzo di trasporto proprio, può raggiungere direttamente le zone di sicurezza sopra indicate (DINI SALVALAI; PALESTRA TRAVE; PALESTRA NUTI; PALESTRA SANT’ORSO; PALESTRA BELLOCCHI; PALESTRA PONTE METAURO; PALESTRA CUCCURANO).Chi dispone di un appoggio temporaneo (parenti, amici…) che vivono al di fuori dei quartieri a rischio è pregato di non affollare i centri di accoglienza.