FANO Recuperato a Fano un grosso crocifisso che era custodito a Piandimeleto. Nei guai tre persone, che sono state sottoposte a fermo di polizia giudiziaria per ricettazione e che sono poi state poi tradotte alla casa circondariale di Villa Fastiggi a Pesaro.

Azione interforze

È il risultato di un’operazione interforze, organizzata nella giornata di venerdì scorso per contrastare i furti. Il terzetto, tutti i componenti sono di nazionalità italiana, viaggiava a bordo di una Bmw nera, bloccata dalle forze dell’ordine poco prima che entrasse nel casello autostradale a Fano. All’interno della vettura è stato trovato il crocefisso, che risulta rubato a un sacerdote. Nella giornata di ieri mancavano ancora tasselli importanti utili a definire meglio alcuni aspetti salienti dell’episodio, compreso l’eventuale valore dell’oggetto religioso trafugato.

Attesi sviluppi

Al servizio straordinario ha partecipato il personale della squadra mobile, di entrambi i commissariati (quindi Fano e Urbino) e della polizia locale. Non è da escludere che il controllo sia stato effettuato in base a una segnalazione proveniente dal servizio pubblico di videosorveglianza, che effettua verifiche sui veicoli in transito lungo i principali percorsi della viabilità cittadina. L’episodio potrebbe avere sviluppi successivi, perché le forze dell’ordine stanno verificando se il terzetto possa avere un ruolo in precedenti ruberie. Come sempre accade in questa stagione dell’anno, l’allarme riguardante i furti si innalza di almeno un livello e le forze dell’ordine si organizzano per contrastare il fenomeno. A prescindere dalla vicenda risalente a venerdì scorso, perché sono considerazioni di carattere generale, il periodo delle Festività solletica i malintenzionati.

Rischio aumentato

Tante famiglie partono per le vacanze. Può poi capitare che i topi di appartamento si infiltrino anche nel poco tempo in cui i proprietari si assentano per fare qualche spesa oppure per altra esigenza. In questi ultimi giorni l’attenzione è piuttosto alta in Valcesano, in particolare nella zona tra Mondolfo e Monte Porzio, dove sono stati segnalati alcuni furti in abitazione, tra tentati e riusciti.