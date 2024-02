FANO Muove i primi passi pubblici la campagna elettorale per le amministrative del giugno prossimo. Stasera alle 21, nel centro civico in via Cena a Gimarra, la coalizione Progressisti Fano 2050 propone un confronto sul servizio sanitario.



Il manifesto



È invece convocato per il 4 marzo prossimo, alle 18.30 nella sala della Cultura in via Arco d’Augusto 81, l’incontro per presentare il manifesto programmatico elaborato dal centrosinistra fanese e dai quattro candidati alle primarie: Cristian Fanesi per il Pd, Cora Fattori per +Europa, Etienn Lucarelli per la lista Insieme è meglio, Samuele Mascarin per la lista In Comune. Avanti con ordine, dunque. I progressisti incontreranno stasera i cittadini «per esaminare le inefficienze del servizio sanitario regionale e le loro gravi ripercussioni sulla qualità della vita», spiega una nota della coalizione. Punto centrale è il ruolo riservato all’ospedale di Fano in ambito provinciale e nei programmi dell’amministrazione marchigiana. Questo e altri argomenti affini saranno sviluppati da «esperti, professionisti della sanità e figure che hanno avuto responsabilità amministrative. L’incontro servirà per mettere a punto le strategie da proporre e da sostenere, sia a livello comunale sia a livello regionale, per migliorare la situazione dei servizi territoriali e ospedalieri». Interventi del candidato sindaco Stefano Marchegiani, della consigliera regionale Marta Ruggeri (5 Stelle) e di esponenti della coalizione. L’appuntamento del 4 marzo sarà dunque, per il centrosinistra fanese e i quattro candidati alle primarie, l’occasione per illustrare e condividere le proposte programmatiche e la visione di città. Nei prossimi giorni è poi previsto che siano comunicate le sedi dei dieci seggi dove sarà possibile esprimere la scelta tra uno dei quattro aspiranti sindaco in lizza per la vittoria alle primarie di coalizione. La consultazione si svolgerà domenica 7 aprile, dalle 8 alle 20, i votanti potranno disporre di un maggiore numero di seggi: in precedenza erano otto.



Le regole



«Hanno diritto al voto – spiega una nota del centrosinistra – tutti i cittadini dell’Unione europea residenti nel Comune di Fano, che alla data delle elezioni amministrative abbiamo compiuto il diciottesimo anno di età». Chi vuole partecipare alle primarie dovrà inoltre dichiarare di riconoscersi nella proposta della coalizione di centrosinistra. Non c’è necessità di essere iscritti a forze politiche».