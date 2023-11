FANO - Iniziative gastronomiche, feste natalizie, mercatini, concerti, gare sportive, e poi il carnevale, la collaborazione con Pesaro capitale nazionale della cultura 2024, le celebrazioni del Perugino, il gran Galà dell’olio, la ColleMar-Athon, l’arrivo del Giro d’Italia: chi ha detto che la bassa stagione sia povera di manifestazioni?

«Città sempre animata»

Una prova di quanto anche il periodo autunno inverno primavera sia ricco di eventi in grado di animare la città e valorizzare le sue attrattive, è data dalla prima edizione del calendario che elenca tutte le iniziative in programma realizzato dall’assessorato comunale al turismo. «Uno strumento – ha dichiarato l’assessore Etienn Lucarelli - utile e molto prezioso per conoscere e capire come vivere le nostre bellezze, le nostre tradizioni e il nostro patrimonio storico e archeologico con semplicità. Eravamo abituati a lanciare il calendario estivo perché il turismo della nostra città si caratterizzava principalmente e quasi esclusivamente per l’offerta balneare. Oggi, invece, abbiamo puntato su una strategia che premia i nostri tratti distintivi come la cultura, la nostra gastronomia e il benessere che caratterizza la qualità della vita».

La destagionalizzazione

In parole povere si tratta di destagionalizzazione, un obiettivo e una esigenza reclamata da tutte le categorie. Oltre al modello cartaceo, il programma potrà essere consultato digitalmente sia nell’app he nel sito dedicati alla Fano turistica ca dove tutte le attività e tutti gli eventi saranno aggiornati in tempo reale. Nella prima parte viene dato spazio a Fano Città di Vitruvio, Fano Marinara, Fano Gastronomica: questo consente al turista di immergersi nel nostro patrimonio storico, gustare i piatti della nostra tradizione ed accedere negli angoli più suggestivi legati alla tradizione del mare.

Nella seconda parte sono dettagliate tutte le attività ordinate secondo un ordinato elemento caratterizzante; così novembre appare il mese del gusto, dicembre punta sull’atmosfera natalizia, gennaio e febbraio sul Carnevale, mentre aprile e maggio aprono le porte al benessere dell’outdoor: in questo senso vengono suggeriti i percorsi per conoscere il territorio sfruttando anche il turismo che viaggia sulle due ruote con le indicazioni su come e dove noleggiare le biciclette.

Valli a Scoprire

Infine, spazio anche a tutta la proposta di Valli a Scoprire, l’ampio progetto di promozione turistica dedicato a Fano e alle Valli del Cesano e del Metauro, così da promuovere l’intero territorio ed aprire a nuovi mercati.

Tra le iniziative più importanti spiccano a novembre le due edizioni di Sapori ed aromi d’autunno che si tengono al Codma il 19 e il 26, giorno quest’ultimo in cui verrà acceso l’albero natalizio in piazza Venti Settembre; a dicembre è tutto un susseguirsi di iniziative natalizie, tra cui spicca la via dei Presepi; a gennaio festa della Befana e il 17 la cena grassa che anticipa il carnevale, mentre il 20 si terranno gli stati generali del turismo; febbraio è caratterizzato dai corsi mascherati; marzo dalla collaborazione con Pesaro; aprile dalla festa della madonna del Ponte e dal Gran galà dell’olio; maggio dai due grandi eventi sportivi della ColleMar-Athon il 5 e dalla tappa del Giro d’Italia il 16.