FANO Strenne natalizie da più di 166.000 euro quelle depositate dal Comune sotto l’albero delle realtà cittadine che nel 2023 hanno organizzato eventi ritenuti meritevoli di sostegno straordinario per l’apporto assicurato sul piano della promozione e dell’accoglienza. Un listone di 33 suddiviso fra associazioni, che si portano casa più di 142.000 euro, e società riconosciute, che incassano gli altri 24.000.

La doppietta

In cima alla graduatoria Confesercenti Pesaro-Urbino, che per “Brodetto Fest” si vede erogati 40.000 euro, da aggiungere ai 6.000 assegnati a Cat Confesercenti Marche per “Morettafest”. La sovvenzione alla manifestazione che celebra la zuppa di pesce si colloca tecnicamente al di fuori del recinto dell’avviso pubblico in cui invece figurano tutte le altre, fatta eccezione anche per quella garantita a La Pandolfaccia per “I Malatesta a Fano - Palio delle Contrade”, che con 18.000 euro è seconda per entità. Per tutte le altre istanze si è proceduto ad una classificazione che distingue fra manifestazioni premiate con somme fino a 6.000 euro (13 in tutto) ed iniziative supportate con cifre fino a 2.500 euro (le rimanenti 18). Accanto a “Morettafest” raggiungono i 6.000 euro “Fano International Volley Cup” organizzata dalla Virtus Volley, “Terre sonore” di Fano Jazz Network e l’accoppiata “Fano Gastronomica - Fuori Brodetto” allestita da Omnia Comunicazione. Si tratta in questo caso di società a responsabilità limitata o cooperative, mentre tra le associazioni incamerano 6.000 euro On Stage per “Boomerang Rewind Festival”, Orchestra Sinfonica Rossini per “Il Mercoledì degli artisti”, Carnage Collective per “Porto futuro”, La Locura per “Cinefortunae” e Fortuna Dea per “Birra d’Augusto”.

Il lungo elenco

A “Il Paese dei Balocchi” 5.000 euro per il “Concerto natalizio”, come anche a Torrette Promotion per le selezioni di “Miss Italia”. 3.750 euro poi al Coro Polifonico Malatestiano per “Storie d’amore e di mare”, 3.500 al Gruppo Storico Malatestiano per la festa della Madonna di Ponte Metauro, mentre “Festa del fritto” di Quei dla' dal fium, “Sagra dla' trippa e di fagioi” di Viviamo Centinarola, “Canta e danza con noi” di Diamond Voice, Tra le note per il concorso “Sulle note della Fortuna”, “Neuroscienze tra filosofia e psicologia” di Ethica – Il Ponte di Enrico, “Sere d’estate” di Vivere il Poderino, “100 artisti al Pincio” di Fortunarte e le visite allo “Scimitar” organizzate da Il Ridosso svettano con 2.500 euro a testa nella platea degli eventi minori, in cui l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ottiene 2.400 euro per il programma legato al 40° anniversario della morte del marò Filippo Montesi, Il Laboratorio Armonico 2.100 per “Castelli d’aria” e 2.000 vanno Doriano Silvestrini per “Giovani in Fest…ival”, Drone Racing per la gara celebrativa del centenario dell’Aeronautica, Albatros per la “Festa del cavolo” e Artemoda per “Notte in moda”, così come alla Pro Loco per la Tombola di San Paterniano. A Carrara Insieme 1.400 euro per la “Festa di Natale”, a Unicità Insieme 1.150 per “Tutti in bici” e a chiudere la fila i 500 euro a Fano Corre per “Adriatic Green Trail”.