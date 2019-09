Ecco la prima pietra del parco: inaugurata la collina dei giochi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Dopo l’inaugurazione del nuovo ponte sull’Arzilla, l’inaugurazione del parco dell’aeroporto è stata il secondo grande evento della seconda giunta Seri. A giudicare dal risultato sembrerebbe che l’importanza di questo taglio del nastro sia ridimensionata perché ieri è stata formalmente aperta al pubblico una collinetta con due scivoli e qualche gioco attorno impiantati su una superficie variopinta antiurto.In realtà costituisce il punto di arrivo e allo stesso tempo di partenza di un progetto che la città aspetta da trent’anni; è il primo stralcio di un intervento molto più ampio che continuerà negli anni successivi e che già nel 2020 comporterà un investimento maggiore. La spesa per realizzare l’area ludica ieri inaugurata è stata di 174mila euro, per il prossimo anno sono stati messi a disposizione 600mila euro per appaltare due lotti: il primo vedrà la ristrutturazione dell’edificio occupato fino a poco tempo fa dal Grizzly, che sarà trasformato in casa del parco, dove potranno essere allestite mostre, organizzati incontri e iniziative che contribuiranno alla vita del parco stesso; il secondo consiste nella ristrutturazione di tutta l’area tra la strada dell’aeroporto e il vecchio hangar con tassello a prato, sistemazione dei percorsi esistenti, nuovi filari arborei, la realizzazione di un playgound in resina, dove potranno essere praticate varie attività sportive e un collegamento con il quartiere del Vallato, come oggi esiste con quello di San Lazzaro; al tempo stesso verrà attuata una limitazione degli accessi carrabili. A tagliare il nastro è stato il sindaco Massimo Seri, con gli assessori Samuele Mascarin (ambiente), Cristian Fanesi (urbanistica), Fabiola Tonelli (Lavori Pubblici). Allo stesso tempo è stato ricordato Luciano Polverari che per realizzare questo obiettivo ha dedicato la sua vita.Commosso l’intervento di Anna Tonelli, la moglie, che dopo la morte di Luciano ne ha colto l’eredità e ha portato avanti la battaglia, supportata da tutti gli aderenti alla associazione Bartolagi per donare alla città una nuova area verde completamente attrezzata. Anche da parte degli amministratori non è stata nascosta la soddisfazione: il sindaco per aver rispettato una promessa fatta 6 anni fa; 6 anni che hanno visto concludersi le non facili pratiche di acquisizione dell’area dal demanio, di variante, di progetto di idee, di progetto esecutivo e reperimento dei fondi; l’assessore Mascarin per aver visto realizzarsi un sogno; l’assessore Fanesi per aver felicemente concluso, insieme al dirigente Adriano Giangolini, un lungo iter amministrativo. Il proseguimento del progetto è stato affidato allo Studio Silva di Bologna, rappresentato da Marco Sassatelli, lo stesso che ha vinto il concorso di idee e ha realizzato l’esecutivo del primo stralcio.