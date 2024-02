PERGOLA Un arresto, dei giovani segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti e alcune infrazioni per violazione del codice della strada. E’ questo il risultato del servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto del degrado urbano, attuato nel fine settimana appena trascorso dai carabinieri della compagnia di Fano.

Il furto

In particolare, i militari della stazione di Pergola hanno rintracciato ed arrestato un ragazzo di 27 anni, destinatario di un ordine di carcerazione per un furto in abitazione, commesso nel 2016. I militari dell’aliquota radiomobile fanese, invece, hanno controllato una autovettura sospetta, nel parcheggio del Fano-Center, poiché parcheggiata in un’area appartata. A bordo un giovane in compagnia di una ragazza, che alla vista dei militari ha mostrato da subito segni di nervosismo. La successiva perquisizione personale ha permesso ai carabinieri di trovare 10 grammi circa di eroina e due dosi di stupefacente, nello specifico cocaina, nella disponibilità del ragazzo e destinata all’uso personale.

Colli al Metauro

A Colli al Metauro, i militari della locale stazione, nel centro cittadino hanno controllato un ragazzo, trovandolo in possesso di 2 grammi circa di hashish. Inoltre, durante i controlli alla circolazione stradale, hanno sorpreso in un veicolo due persone, con una dose di cocaina ciascuna. I giovani, tutti italiani di età compresa fra i 20 ed i 33 anni, trovati in possesso di stupefacente, sono stati segnalati alla competente Prefettura di Pesaro e Urbino quali assuntori di sostanze stupefacenti. Le sostanze ora saranno inviate al laboratorio analisi sostanze stupefacenti per le analisi previste, al fine di constatarne il principio attivo da comunicare alla Prefettura per le sanzioni amministrative successive, come ad esempio la sospensione della patente, licenza di porto d’armi, del passaporto, permesso di soggiorno. In totale, nel corso dei servizi effettuati, sono stati 35 i veicoli controllati e 55 le persone identificate. Tre sono state, inoltre, le infrazioni rilevate per violazione del codice della strada. Le attività di controllo dei carabinieri della compagnia di Fano proseguiranno nelle prossime settimane.