FANO - Denunciato per droga un giovane, sorpreso con quasi mezzo etto di hashish in un’area verde del quartiere Poderino a Fano. Il provvedimento è il risultato di controlli ad alto impatto, che da qualche tempo stanno interessando anche diverse altre zone della città e che in questo caso hanno coinvolto gli operatori del commissariato fanese, l’unità cinofila della Finanza e la polizia locale.

Adolescenti molesti

Le forze dell’ordine si sono attivate dopo che avevano ricevuto una segnalazione su un gruppo di adolescenti, ritenuti molesti, e sul possibile spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere. Perlustrati i giardinetti Il nucleo interforze ha quindi iniziato a perlustrare i giardinetti della zona, notando due giovani seduti su una panchina lungo la strada principale, non lontano dall’istituto scolastico Nuti.

Ma ciò che ha attirato la maggiore attenzione, era un casco protettivo appoggiato sopra a un tavolo, perché al suo interno si scorgeva, occultato in parte, un involucro in cellophane trasparente. Uno dei due giovani sulla panchina ha subito dichiarato che il sacchettino conteneva droga e di esserne proprietario. Il ragazzo è stato perquisito sul posto e nella sua disponibilità è stato inoltre trovato un bilancino di precisione. Senza esito, invece, una successiva ricerca in abitazione.

Il malessere giovanile