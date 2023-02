De Poli (Noi Moderati) in visita al carcere di Villa Fastiggi: «Ambienti insalubri e alla polizia penitenziaria servono i taser»

Un'interrogazione parlamentare al Ministro Nordio per sapere se intende dotare la polizia penitenziaria di strumenti adeguati tra cui il Taser. La presenterà Antonio De Poli, il capogruppo di Noi Moderati al Senato, dopo aver visitato il carcere di Pesaro.

«Ambienti insalubri»

«Nel carcere di Villa Fastiggi - ha sottolineato - ho riscontrato gravi e significative carenze infrastrutturali: innanzitutto il degrado in cui si trova l'edificio con la presenza di umidità nelle murature che è una delle cause principali di insalubrità di questi ambienti, oltre alle problematiche legate sia agli impianti elettrici che idraulici e alla scarsità di risorse anche umane che non consente una gestione ottimale. È una situazione che rischia seriamente di ledere la dignità dei detenuti ma anche di chi lavora all'interno dell'istituto penitenziario. Porterò il dossier a Roma»