PESARO. «Nuova Questura di Pesaro alla caserma Cialdini entro settembre 2026. Locali di via Bruno danneggiati dal terremoto, messa in sicurezza completata, ora si attende il certificato di agibilità per riaprirli», dice il ministro Piantedosi. Finora, sul piano legato allo spostamento della Questura alla caserma Cialdini, è sempre stato indicato, nell’accordo stipulato a luglio, che le tempistiche non dovranno superare i 4 anni. Ma ieri il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, rispondendo nel question time in Senato all’Interrogazione del senatore Antonio De Poli (Civici D’Italia-Noi Moderati-Maie) sulle problematiche della questura di Pesaro e del commissariato di Fano, ha indicato tempi più precisi.



Condizioni strutturali



«I locali della Questura di Pesaro e del commissariato di Fano ad oggi si trovano in condizioni strutturali problematiche e con impianti di riscaldamento non funzionanti, che aumentano le difficoltà operative - ha esordito ieri pomeriggio a Palazzo Madama De Poli, riportando il contenuto dell’interrogazione che fa seguito alla segnalazione del Siulp sulla “questura che cade a pezzi” e sulle “condizioni di lavori inaccettabili” uscita pubblicamente nelle scorse settimane, dopo il terremoto - Coloro che lavorano e si recano nei locali della Questura o del Commissariato per l’espletamento di pratiche amministrative e servizi, rischiano di subire importanti disagi a causa delle carenze infrastrutturali. Il terremoto del 9 novembre ha provocato ulteriori vari danni interni ed esterni alla struttura della Questura di Pesaro. C’è bisogno di un intervento complessivo, organico e radicale per risolvere i problemi in cui i locali in questione si trovano».

Le soluzioni



Da qui, il senatore ha chiesto al ministro «quali azioni intenda mettere in atto e se non ritenga opportuno mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie per trovare soluzioni tecniche-organizzative, anche utilizzando accordi interministeriali, in modo da assicurare alla questura di Pesaro e al commissariato di Fano una ristrutturazione adeguata o la realizzazione di una nuova sede con l’obiettivo di rispondere alle concrete necessità del personale interno e di tutta la comunità».



Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha così risposto: «La Questura di Pesaro è dislocata su due immobili e uno dei due, quello di via Bruno, a seguito del terremoto del 9 novembre, ha subito alcuni danneggiamenti per i quali i vigili del fuoco hanno disposto l’interdizione degli spazi interessati. Il successivo 21 novembre è stato richiesto l’intervento della proprietà dell’immobile, la quale ha provveduto ai lavori di messa in sicurezza completati il 29 dicembre. Si è in attesa del completamento dell’iter connesso al rilascio dell’agibilità dei locali per ripristinare la piena operatività dell’ufficio. Per il commissariato di Fano, l’evento sismico non ha arrecato particolari danni. In merito alle problematiche degli impianti di riscaldamento di entrambi i plessi, si precisa che la prefettura provvede annualmente ad assicurare le manutenzioni ordinarie obbligatorie nel cui ambito hanno trovato risoluzione queste criticità».

La questione calda



Piantedosi ha poi affrontato la calda questione della nuova Questura alla caserma Cialdini di viale della Liberazione: «Lo scorso 6 luglio è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno, il ministero della Difesa, il Comune di Pesaro e l’Agenzia del Demanio per la cessione da parte del Ministero della Difesa al Demanio Civico di un’area della caserma Cialdini. A cura e con onere dell’Agenzia del Demanio è stato previsto l’adattamento di questi immobili che saranno destinati ad unificare in un’unica sede tutti gli uffici della Questura».



La road map



Il cronoprogramma per la realizzazione dell’operazione prevede la conclusione dei lavori e la consegna dell’opera entro il terzo trimestre del 2026. Assicuro che l’iter è costantemente monitorato e seguito sia dalla prefettura che dalla questura per fornire ogni possibile apporto per rispettare i tempi programmati». Dopo l’intervento del ministro, il senatore De Poli ha concluso il question time dedicato a questa vicenda, sottolineando che «gli spazi che si sono trovati sulla Questura di Pesaro presso la caserma, riunendo all’interno tutti i vari uffici della questura rappresentano un aspetto importante, ma teniamo conto della quantità degli uffici e quindi degli spazi che devono essere sufficienti per dare una giusta e concreta risposta a quello che è il centro nevralgico dei territori di Pesaro-Urbino per gli interventi della pubblica sicurezza. Ringrazio anche per l’attenzione posta sul commissariato di Fano, dove ci sono state varie problematiche».