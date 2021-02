Dante sindaco del carnevale. Seri dà la fascia: «Adesso la carretta se la tira lei»

FANO - «Sono un po’ stanchino di portare questa fascia perché è un onore ma è anche una grande responsabilità», ha detto il sindaco Massimo Seri offrendo la fascia tricolore a Dante Alighieri per affidargli la gestione della città nella settimana grassa. In diretta su Fano Tv e in streaming sui canali social - senza pubblico dal vivo per rispettare le norme anti Covid - eri alle 21, nel piazzante antistante ai capannoni dei carri allegorici, si è svolto il cerimoniale di avvio del periodo clou del carnevale di Fano, che si concluderà martedì prossimo con il rogo del Pupo.

La promessa del poeta

«Sindaco, governerò la sua città con amore, giudizio e sensibilità», ha risposto Dante (impersonato dall’attore Sandro Fabiani). E Seri di rimando: «Mi raccomando da questo momento la carretta se la tira lei». L’introduzione era stata affidata all’assessore agli eventi Etienn Lucarelli, che aveva letto l’articolo 15 bis dello statuto comunale che stabilisce che Fano è la Città del Carnevale. Si è svolto poi uno sketch con i rappresentanti del consiglio di Fano città delle bambine e dei bambini, brillanti e spigliati di fronte alla telecamera, i quali tra l’altro hanno annunciato la programmata edizione estiva del carnevale. Poi è andato in scena “Nel mezzo dello Sconsiglio comunale” ovvero la riunione dell’assise civica del carnevale con i nuovi assessori, tra cui Caronte con la delega alla viabilità. Un spettacolo scritto da Luca Tazzari e interpretato dagli attori Fabrizio Bartolucci, Marina Bragadin, Sandro Fabiani, Marco Florio e Massimo Pagnoni.

Giammarioli al Senato

Ieri mattina la presidente dell’ente Carnevalesca aveva presentato il carnevale di Fano presso il Senato della Repubblica. «Oggi rinnoviamo il gemellaggio con Fano – ha dichiarato l’onorevole Federico Mollicone (ideatore del carnevale romano) -, in un periodo surreale come quello che stiamo vivendo, collaborazioni come questa sono linfa vitale per il benessere delle manifestazioni. Speriamo che questa pandemia finisca presto con la promessa di poter partecipare in presenza al carnevale di Fano e di ospitarvi al nostro carnevale romano». «Devo ringraziare l’onorevole Federico Mollicone – ha sottolineato Maria Flora Giammarioli – per la possibilità di illustrare le peculiarità della nostra manifestazione con particolare attenzione all’edizione 2021 dedicata a Dante». Giammarioli ha invitato tutti i presenti a seguire in diretta la manifestazione di ieri sera.

Stasera dj set di Vannelli

Alle 21 di oggi è previsto il dj set di Joe T. Vannelli, dalla fama internazione, per il veglione del carnevale, che sarà trasmesso ugualmente in diretta da Fano Tv e sui canali social di Carnevalesca, Comune di Fano, Visit Fano, Viverefano e Fanoinforma. «Purtroppo quest’anno non potremo ballare insieme – commenta la presidente Giammarioli -, ma siamo sicuri che Joe T. Vannelli farà saltare sul divano tutti coloro che seguiranno il veglione del carnevale».

