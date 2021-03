Mascherine e assembramenti: multa Covid a 44 persone. Parchi e zone "a rischio": verso il divieto per Pasqua

PESARO - Assembramenti e mascherine: sono state 44 le persone multate nell'ultima settimana in provincia di Pesaro e Urbino per aver violato le norme anti contagio Covid. Lo ha comunicato la prefettura al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Riunione in cui è stata anche avanzata la proposta di vietare, per le festività pasquale, le aree cittadine "a rischio": zone di passeggio, parchi e centri.

"Nel corso dell’ultima settimana (19-26 marzo 2021) - ha comunicato la prefettura - sono stati effettuati 3.137 controlli sull’osservanza delle misure di contenimento anti-covid 19, mentre i verbali elevati per la mancata osservanza delle misure di contenimento del contagio sono stati 44. Sempre nello stesso periodo sono stati eseguiti 714 controlli presso esercizi commerciali senza la contestazione di illeciti. In occasione della prossima riunione del Comitato, che si terrà martedì prossimo, sarà esaminata, d’intesa con i primi cittadini dei comuni della provincia, in vista delle festività pasquali, l’opportunità di interdire le aree “più a rischio” dei centri urbani al transito dei cittadini".

