Coprifuoco violato per una passeggiata: sanzioni a una coppietta e a due amici, le multe ammontano a 1.600 euro

PESARO Una coppia di fidanzatini e due amici sorpresi in giro per la città oltre l’orario consentito. L’incontro costa caro, 400 euro a testa. Nella notte di sabato i poliziotti della Questura di Pesaro hanno effettuato una serie di controlli per il rispetto delle normative Covid che prevedono il coprifuoco dopo le 22. In via Solferino intorno alle 1,40 hanno pizzicato una coppia di ventenni in auto. Sono stati fermati e per loro è scattata la multa di 400 euro a testa visto che non hanno addotto motivi validi per il loro giro notturno. Pochi minuti dopo, alle 2,30, in via Flaminia un’altra coppia di ragazzi, amici, sui 20 anni è stata fermata dalla polizia.

Anche in questo caso l’incontro è costato caro: un verbale da 400 euro ciascuno. Dall’inizio dell’emergenza, i controlli sugli spostamenti hanno raggiunto complessivamente il numero superato i 124 mila con quasi 2400 contestazioni di violazioni.



Per chi non ha pagato i verbali, sono partite le ingiunzioni. Scaduti i 60 giorni, la somma da pagare non è più 400 euro ma viene maggiorata di interessi e costi per i procedimenti. I cittadini che non hanno pagato riceveranno la notifica, le prime 100 sono già partite, ma ce ne saranno tante altre. Una percentuale compresa tra il 20/30% ha presentato ricorso contro le sanzioni ritenute illegittime e dunque sono in fase istruttoria, in attesa di un pronunciamento. Infine un 20% ha pagato le multe nei tempi. Si torna in zona gialla ma attenzione massima ai weekend, perché si parla di zona gialla rafforzata. Il Comune di Pesaro intanto ha emanato una nuova ordinanza per contenere l’afflusso in centro storico il 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 febbraio. Prevede l’obbligo di circolazione pedonale a senso unico in alcuni tratti di via Branca, via Rossini, corso XI Settembre, via Toschi Mosca e via Zongo, con divieto di seduta sulle scalinate e limitazione di seduta sulle panchine in piazza del Popolo. Il senso unico è previsto: in via Branca, nel tratto tra via Almerici e via Zongo, con direzione monte-mare; via Rossini, nel tratto tra via Mazzolari e piazza del Popolo, con direzione mare-monte; corso XI settembre, nel tratto tra piazza del Popolo e via Barignani, con direzione sud-nord; via Toschi Mosca, tra corso XI settembre e via dell’Annunziata, con direzione monte-mare; via Zongo, nel tratto tra via Branca e via Sabbatini, con direzione sud-nord.



L’ordinanza prevede anche che «nel caso l’afflusso di persone risultasse eccessivo, tale da esporre i passanti al rischio di assembramenti che non consentissero di rispettare la distanza interpersonale, sarà attuato il contingentamento degli accessi, chiudendo le aree ai pedoni che saranno dirottati verso percorsi alternativi, per il tempo necessario a ristabilire le condizioni adeguate a garantire il distanziamento interpersonale».

