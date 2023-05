URBINO - A partire da questa sera e per tutti i lunedì successivi, fino al 19 giugno, parte la XXVI edizione del corso di formazione dell’Accademia della risata di Urbino “Psicologia del benessere, una risata contro lo stress” , che si terrà, come sempre, presso il Teatro universitario del collegio “La Vela” di Urbino, in via dei Cappuccini, dalle 21 alle 23,30.

Il corso è gratuito e aperto a tutti ed è rivolto in particolare agli studenti universitari, i dipendenti dell’Ast, gli insegnanti e gli studenti delle superiori.

Un istinto primordiale

« La risata può essere considerata come una delle prime forme di comunicazione, un istinto primordiale - dichiara Alessandro Bedini , psicologo e psicoterapeuta in sessuologia clinica, esperto in gelotologia , la disciplina che studia il fenomeno del ridere, p residente dell’ Accademia della risata e responsabile del corso -. Ridere è un’espressione innata che appartiene solo al genere umano, è universale e potremmo definirla “patrimonio dell’umanità”. La risata è scientificamente provato essere uno dei farmaci più facili da reperire e più a buon mercato. Allenta la tensione di una giornata inflazionata di impegni e smorza l’ansia da prestazione meglio di un ansiolitico».

Finora duemila partecipanti

«Dovremmo ricordarci – insiste Bedini - che saper ridere è il primo farmaco di cui, nella vita, dovremmo sempre disporre, soprattutto in una realtà come quella di oggi, dove di fatto c’è ben poco da ridere. L’Accademia della risata è un’associazione di promozione sociale no profit, nata a Urbino, che dal 2006 studia, sperimenta ed applica le potenzialità salutari e benefiche della risata, del buonumore e del pensiero positivo per il benessere fisico e psichico della persona. Dal 2008 – sottolinea lo psicologo - organizza il corso di formazione , che ha visto fino ad oggi oltre 2 . 000 partecipanti. Si prefigge, attraverso le tecniche della “ t erapia della risata”, di fornire degli strumenti che aiutino a riacquistare la capacità naturale di ridere di sé stessi e con gli altri (con gli amici, in coppia, in famiglia, a scuola, con i colleghi di lavoro) al fine di migliorare il proprio benessere psico-fisico e prevenire o ridurre le emozioni negative » .

Ai partecipanti che frequenteranno almeno 6 incontri su 7 verrà rilasciato un regolare attestato di frequenza riconosciuto da enti ed istituzioni scolastiche. È comunque possibile partecipare anche solo ad alcune lezioni.

Si riceve un attestato

È consigliato indossare un abbigliamento comodo e colorato. Portare un tappetino o plaid e una propria penna. Coloro che avranno acquisito l’attestato, potranno partecipare a progetti organizzati dall’Accademia e allo stage “Anima-tour un sorriso in corsia” organizzato in collaborazione con Asur – Ast Pesaro Urbino. Le iscrizioni avranno luogo direttamente presso la sede del corso oppure inviando una e-mail a accademiadellarisata@gmail.com indicando il proprio nome e cognome, età’, professione, recapito telefonico.