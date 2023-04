Cornicione pericolante, intervento lampo dei vigili davanti al Mamiani: disagi per il traffico all'ora di punta

PESARO - Non pochi disagi, dalle 19.30 in poi, per l'operazione dei vigili del fuoco di Pesaro sul tetto del Mamiani. Chiuso al transito viale Gramsci, nell'ora di punta, per un intervento lampo dopo la segnalazione di alcuni cornicioni pericolanti. Traffico deviato, con conseguente imbuto in piazzale Matteotti, gestito dalla polizia municipale.