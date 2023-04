Paura in via Molini a Pesaro, cede il terreno e la strada frana: voragine lunga 25 metri, tratto subito chiuso

PESARO - La fortuna ha voluto che in quel momento nessuno passasse da quelle parti. In via Molini a Pesaro, all'improvviso, ha ceduto una parte del terreno sottostante la strada provocando una voragine lunga circa 25 metri. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia che ha provveduto a transennare il tratto interessato dallo smottamento per bloccare gli eventuali automobilisti che passavano lungo quel tragitto.

