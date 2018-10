Multe della Guardia costiera ai pescatori per 12mila euro Sequestrati 194 chili di pesce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - La Guardia Costiera con l’operazione “Know Fish” nei giorni scorsi ha scoperto illeciti amministrativi per eludere le disposizioni sulla corretta etichettatura e tracciabilità del prodotto, il quantitativo massimo pescabile, la vendita di prodotti in cattivo stato di conservazione e la pesca in zone vietate.Sono state 7 le sanzioni amministrative, per oltre 12mila euro e posti sotto sequestro circa 194 chilogrammi di prodotto ittico e vari attrezzi da pesca utilizzati in zone vietate. Inoltre effettuate verifiche a bordo delle imbarcazioni finalizzate al rispetto delle normative comunitarie sulla corretta suddivisione dei prodotti ittici e la corretta compilazione dei giornali di pesca.