FANO - Il centrodestra fanese attende che il consigliere regionale Luca Serfilippi (Lega) si pronunci sulla sua possibile candidatura a sindaco per le elezioni amministrative 2024. Un lungo corteggiamento attuato dai partiti della coalizione, che però sembra alla fase conclusiva: la decisione è infatti attesa nell’arco di una settimana al massimo.

Nel frattempo Giuseppe De Leo, direttore generale del Comune ai tempi delle giunte Aguzzi, sta rispettando le tappe di un percorso che lo proietta a sua volta come potenziale candidato del centrodestra fanese, alla guida di «una squadra dalla forte connotazione civica, che voglia lavorare in netta discontinuità rispetto all’attuale amministrazione comunale» di centrosinistra.

L’annuncio a luglio

Parole che De Leo aveva pronunciato alla fine del luglio scorso, durante l’incontro inaugurale su Una storia nuova – Progetto per il governo della città. In quell’occasione lo stesso De Leo aveva preannunciato un appuntamento successivo per presentare le liste a suo sostegno e il programma di lavoro, il 24 settembre nel cinema Masetti in via don Bosco 12 a Fano.

La data è stata confermata: dibattito a partire dalle 16, cui seguirà l’intervento di De Leo. Nel centrodestra fanese la partita elettorale è dunque in rapida evoluzione e nella mattinata di ieri si era diffusa, negli ambienti politici della città, la notizia che la candidatura ufficiale di Serfilippi fosse una questione imminente, addirittura di poche ore. Ipotesi p oi raffreddatasi.

Il sondaggio commissionato

Serfilippi è indicato coram populo, cioè da tanti nel centrodestra, come il candidato sindaco che mette d’accordo l’intera coalizione. Risulta che sia in atto una forte persuasione morale nei suoi confronti, anche a livelli politici superiori. Un elemento di valutazione ulteriore dovrebbe essere l’esito del sondaggio (non è ancora chiaro chi lo abbia commissionato) sull’appeal elettorale, sulla capacità di attrarre consenso da parte dello stesso Serfilippi e delle altre due possibili punte nell’attuale tridente del centrodestra locale: Stefano Aguzzi, già sindaco di Fano dal 2004 al 2014, e appunto De Leo.