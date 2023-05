Bonifica di Rfi sulla tratta della ferrovia dismessa Fano-Urbino: lavori al via a giugno

PESARO - Al via dai primi giorni di giugno le operazioni di pulizia della tratta ferroviaria dismessa Fano-Urbino. Questo è quanto è emerso dall'incontro in Prefettura tra il prefetto Emanuela Saveria Greco, il Comune di Fano e Rfi per definire le attività di manutenzione e pulizia del sedime ferroviario della tratta.

La bonifica

Rfi, cui spettano le opere di bonifica, ha messo sul tavolo un dettagliato cronoprogramma, annunciando che i lavori partiranno a giugno. Emersa anche una forte collaborazione dei soggetti con l'intento di garantire un adeguato decoro all'infrastruttura.

Amministrazione soddisfatta

L'amministrazione comunale fanese «è stata ben felice di apprendere che le attività di pulizia a carico di Rfi partiranno nell'immediato. Il vicesindaco Fanesi ha rimarcato la disponibilità e l'attenzione mostrata dal prefetto Emanuela Saveria Greco nella risoluzione di tale criticità».