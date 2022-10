Quattro nuovi autovelox sulla Statale a Urbino, ecco dove avverranno i controlli sulla strada

La polizia municipale di Urbino ha installato alcuni dispositivi per il controllo elettronico bidirezionale della velocità lungo i tratti di strade pericolose, sui quali periodicamente si verificano incidenti importanti. I controlli inizieranno ufficialmente lunedì 24 ottobre. In particolare sono stati installati tre box per il rilevamento elettronico della velocità lungo la Strada Statale 73 bis, con limite di 50 Km/h, all’altezza: dell’intersezione per Mazzaferro, in località Tufo e in località Montesoffio.

Autovelox fisso sulla SS 73 bis var

Inoltre è stato installato un autovelox fisso lungo la SS 73 bis var, con limite 90 Km/h, dopo la galleria, provenendo da Urbino, all’altezza della prima semicurva a sinistra. Il tratto della Statale 73 bis via Bocca Trabaria Ovest è fortemente curvilineo, costeggiato da molti accessi e strade chiuse, i problemi maggiori sono dovuti alla presenza, soprattutto nel periodo estivo, di motocicli che viaggiano a forte velocità e del notevole traffico di mezzi pesanti. Nel corso degli anni, si sono verificati incidenti con gravi conseguenze e segnalazioni continue di velocità pericolose denunciate dai residenti.

I numerosi incidenti

Anche la SS 73 bis var è stato teatro di numerosi e gravi incidenti stradali, in quanto la galleria è seguita da un lungo ponte sopraelevato con andamento curvilineo che comporta perdite di controllo dei veicoli, soprattutto in inverno quando l’asfalto ha tendenza a ghiacciare. Per questi motivi le due strade sono state inserite, con Decreto Prefettizio, nell’elenco delle strade pericolose della nostra provincia. «I rilevamenti della velocità – precisa il Sindaco Maurizio Gambini – avverranno in entrambe le direzioni di marcia e partiranno da lunedì 24 ottobre. La segnaletica è già stata posizionata e la Polizia Locale ha terminato i test di funzionamento; avvertiamo gli utenti che i dispositivi potranno funzionare anche senza la presenza della pattuglia. La misura si è resa necessaria per tutelare la sicurezza e l’incolumità delle persone, in quanto troppo spesso ci sono stati incidenti stradali causati dall’alta velocità. I dispositivi elettronici saranno anche un deterrente per le infrazioni e riporteranno gli utenti alla massima cautela, come si è già verificato dal loro posizionamento. Nell’occasione raccomandiamo a tutti la massima attenzione durante la guida».