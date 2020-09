Tir a fuoco sull'autostrada A14, carreggiata chiusa per un'ora con uscita al casello di Fano

FANO - La carreggiata Nord dell’A14 è rimasta bloccata per circa un’ora, a partire dalle 20,45, con uscita obbligatoria al casello di Fano, per l’incendio che si è sviluppato in un Tir che era appena entrato in autostrada.



Le fiamme hanno aggredito il semirimorchio con materiale tessile che è andato completamente distrutto. L'autista se n'è accorto mentre impegnava la corsia di accelerazione, ha dato l'allarme riuscendo a sganciare la motrice prima che venisse investita dal fuoco la cabina di guida.



Sul posto i vigili del fuoco di Fano in breve tempo hanno spento l'incendio, poi la polizia autostradale ha fatto riprendere la normale circolazione. I bagliori del fuoco nella notte si sono visti a grande distanza e hanno radunato sul cavalcavia dell'autostrada numerosi curiosi, che hanno assistito alle operazioni di soccorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA