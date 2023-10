Aumento bollette servizio idrico nel Fanese, Aset Spa: «Sentenza errata, già avviato il ricorso in Cassazione»

FANO - Aumento bollette servizio idrico, Aset Spa replica: «Sentenza errata, già avviato il ricorso in Cassazione»

La società dei servizi fa sapere che non verranno accolte richieste di ricalcolo o di rimborso. Aset Spa intende chiarire la sua posizione in merito alle recenti dichiarazioni relative alla sentenza del Tribunale di Pesaro a seguito della vertenza avviata da un utente per l’applicazione degli aumenti delle bollette relative al servizio idrico dell’anno 2018.

La sentenza

Nel rimarcare la correttezza e la puntualità del suo operato, nel pieno rispetto delle normative di riferimento e in particolare dei dettami stabiliti da Arera (l’autorità di regolazione nazionale competente), la società dei servizi comunica di «aver già provveduto ad avviare l’iter necessario per la revisione della sentenza dinanzi alla competente Corte di Cassazione».

Aset Spa considera «il verdetto del Tribunale di Pesaro errato sin da una prima lettura, nelle valutazioni così come nel contenuto.

Per questo non potranno essere accolte richieste di qualsiasi titolo volte al ricalcolo della fatturazione di conguaglio occorsa nel primo trimestre 2019 o a eventuali rimborsi, perché in contrasto con i principi a base della gestione pubblica del servizio e delle norme a esso collegate».