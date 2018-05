Musica a tutto volume dall'auto e alcol Poliziotti aggrediti, due giovani arrestati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Una nottata ad alta gradazione alcolica passata in amicizia all’aria aperta, con musica a tutto volume e chiacchiere rumorose, senza preoccuparsi troppo di quanti a quell’ora avrebbero voluto dormire, si è conclusa in modo rocambolesco e violento con l’arresto di due giovani moldavi per resistenza a pubblico ufficiale.È accaduto a Torrette nella notte tra sabato e domenica. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, era trascorsa l’una quando alcuni condòmini hanno chiamato il 113 per protestare contro gli schiamazzi dei giovani, che si erano fermati nel cortile ad ascoltare musica sparata a tutto volume dallo stereo di un’auto in sosta.La centrale operativa ha inviato la volante del commissariato di Fano per invitare i giovani a moderare entusiasmo e rumori. Ma quando i due agenti si sono avvicinati alla comitiva, un paio di ragazzi invece di moderarsi li hanno aggrediti. Un agente ha riportato dei graffi profondi su un braccio medicati al Pronto soccorso e giudicati guaribili in 5 giorni.Il gruppo era di una dozzina di persone, perciò la volante ha chiesto rinforzi. Sono arrivate una pattuglia della stradale e una gazzella dei carabinieri, i due aggressori, che erano in evidente stato di ubriachezza, sono stati arrestati.