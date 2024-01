FOSSOMBRONE E’ stato malamente aggredito e fatto cadere a terra. Investito dal corpo dell’energumeno, si è difeso stringendo le braccia attorno al viso. E ha chiamato il figlio. E’ stato soccorso dal 118. Non ha riportato gravi conseguenze.

La disavventura

Una brutta storia quella capitata a Fossombrone Marzio Serretti, pensionato 75enne, ben noto sui social media per i suoi continui interventi. C’è anche chi lo ricorda come consigliere provinciale molto tempo addietro. «Sono in uno stato di irrequietezza e di agitazione psichica dovuta all'aggressione fisica subita - ha scritto tra l’altro su Facebook -.Visto che ho deciso di rendere pubblico questo increscioso incidente subito, ritengo necessario sommariamente raccontare il fatto avvenuto. Il luogo dove è avvenuta l'aggressione è il cantiere aperto dal Comune per la manutenzione stradale al confine con la mia proprietà. L'operatore addetto al movimento terra, probabilmente preso dalla volontà di eseguire al meglio l'incarico ricevuto, sconfina erodendo parte della strada, sempre di mia proprietà. Intervento che crea uno scalino di circa 20/25 centimetri impedendo di fatto l'accesso in detto terreno con una normalissima autovettura».

APPROFONDIMENTI LA SALUTE Fano, il dottor Frausini: «Il Covid c’è e non è uno scherzo. Abbiamo abbassato la guardia» IL DISAGIO L’ospedale di Fossombrone resta sguarnito a cavallo di Capodanno: mancano i 2 medici previsti

Serretti continua: «Mi lamento per il disagio subito e per tutta risposta vengo aggredito, gettato a terra, e con tutto il suo corpo addosso al mio. Preso dal panico inizio ad urlare con la speranza di attirare l'attenzione di mio figlio nei paraggi. Sentite le mie urla interviene allertando il 112 ed il 118 che ringrazio per la cura e l’attenzione prestate». Un racconto che sa dell’incredibile.

Il racconto sui social

Una volta contattato Marzio Serretti non ha voluto aggiungere altro dicendo che quanto da lui postato rappresenta la cronaca del misfatto. Al momento non risulta sia stata depositata denuncia anche se rimane il referto del 118. Una vicenda che ha lasciato tutti sorpresi. L’aggressione sarebbe avvenuta senza che ci sia stato alterco o provocazione di alcun genere. Marzio Serretti vive ancora ore di paura. Mai si sarebbe aspettato una cosa del genere. Chi lo conosce bene sa quanto sia persona tranquilla. Provvedimenti spettano anche al Comune che ha affidato l’incarico al manutentore in veste di esterno.