Abusi sessuali su tre giovanissimi a Pesaro e Fano, maestro di tennis (ora ai domiciliari) va processo

PESARO - È accusato di abusi sessuali su 3 minorenni e da circa un anno, per questo, si trova ai domiciliari. Un maestro di tennis argentino di 37 anni, che aveva allenato a Pesaro e Fano (alla Trave), andrà a processo.

La denuncia di tre giovanissimi

Secondo l'accusa quella che lui definiva come espansività era in realtà modo per toccare le parti intime dei tre giovanissimi (all'epoca dei fatti avevano tra i 12 e 15 anni, si sono costituiti tutti parte civile). I fatti sarebbero avvenuti tra il 2017 e 2021. Ieri è stata respinta la richiesta della difesa di ricorrere a un perito per valutare le sue capacità mentali.