PESARO Torna in tutta la sua bellezza e magia la 1/2 Notte Bianca dei Bambini, il grande evento dedicato a più piccoli e alle famiglie: il 3 e 4 settembre (dalle ore 18 a mezzanotte) il centro storico di Pesaro si animerà di sorrisi e divertimento, per tornare a cantare, ballare ed emozionarsi insieme ai personaggi più amati della tv e al mitico Sparvy, la mascotte dispettosa che fa impazzire di gioia grandi e piccini. Un’allegria diffusa, che si legge negli occhi dei bambini, di una grande festa che celebra la creatività dei più piccoli.



Il collegamento



«La 1/2 Notte Bianca dei Bambini torna nella formula che le famiglie e i bambini attendevano - ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini, in collegamento - che va a riappropriarsi di tutti gli spazi del centro storico, non solo piazza del Popolo ma anche i cortili, le vie e alcuni Palazzi del centro che promette tanto divertimento a partire dalla musica e con le collaborazioni rinnovate grazie a Coccole Sonore e Rainbow e con tanti laboratori. E’ una sfida che vorremmo portare verso la Capitale della Cultura 2024 in una stagione di festival molto avvincente e per marcare il mese di settembre all’insegna della cultura e del turismo culturale. Ha una formula con un potenziale di mobilitazione turistica culturale non solo regionale ma che guarda anche oltre. Un esperimento su cui scommettere in questo weekend che precede quello della Fiera di San Nicola».



L’ipotesi



«Non a caso - puntualizza Vimini - abbiamo ipotizzato il primo periodo di settembre, non troppo a ridosso della scuola, per due ordini di ragioni: la prima è che l’assetto delle manifestazioni di quest’anno è l’assetto che vorremmo mantenere nel calendario delle iniziative estive, che parte dalla Mostra del Cinema, di metà giugno, per poi proseguire con il CaterRaduno, Popsofia, UlisseFest e le altre iniziative fino a tutto settembre per una stagione lunga. Perché anche la 1/2 Notte Bianca che guarda alle nuove generazioni, è in linea perfetta con il claim di Capitale Italiana della Cultura 2024 “la natura della cultura”, per l’impegno verso la sostenibilità e il coinvolgimento di luoghi come la Sonosfera, per esempio». Rainbow Kids Show, lo spettacolo dal vivo organizzato dalla Rainbow di Iginio Straffi, porterà sabato alle 21, in Piazza del Popolo, un’ondata di divertimento puro, uno show imperdibile per tutta la famiglia, per ballare, cantare e scatenarsi insieme ai personaggi più amati dei cartoni animati in onda su Rai Yoyo: Winx Club, 44 Gatti, Giada protagonista del format Miaio Dance Lesson, Pinocchio and Friends, Summer & Todd L’Allegra Fattoria, My Passport Friends. Domenica ore 21 sarà la volta di Coccole Sonore con lo show musicale tutto dedicato alle canzoncine del canale You-Tube. Greta e Whiskey il Ragnetto interpreteranno i brani per l’infanzia, tra cui “Un elefante si Dondolava”, “La Danza delle Streghe”, “Se sei felice”, con le famose “mosse”, tanto amate dai bambini (e genitori!). Non mancheranno giostre, caroselli e girandole, ma anche tanti laboratori creativi ed educativi a cura di Sosfamily, Abio Pesaro, Centro di Aggregazione Giovanile CAG, Vita da Pacos, Avis, Carola Nesta ballon artist, e ancora spazio Pokemon, dedicato interamente al gioco e al divertimento, a cura di VideoJays.



Il programma



Presente, quest’anno, anche il circuito macchine e moto elettriche con il rilascio della prima patente a cura di Dna Network in collaborazione con PegPerego (per bambini dai 3 anni in su). Sabato e domenica sarà presente l’associazione “Nasce una mamma” - Vallefoglia. Domenica 4, dalle 18 alle 21, Casa Rossini ospiterà il laboratorio per bambini e famiglie “Opera buffa, seria e semiseria…”, mentre la corte di Palazzo Mazzolari Mosca sarà dedicata interamente a Luca Puzio Kalù, un clown tra l’eccentrico e il poetico. Ma ogni angolo del centro storico offrirà divertimento assicurato.