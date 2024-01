ANCONA Stavolta la fortuna ci ha solo sfiorato, smazzando uno dei superpremi della Lotteria Italia (il quinto, da un milione di euro) dieci km più a nord del confine tra Marche e Romagna. Il biglietto N 454262, abbinato al simbolo Ferro di cavallo nel gioco finale della trasmissione Affari tuoi che ha deciso le vincite di prima categoria, è stato venduto a Montescudo-Montecolombo, in provincia di Rimini, un comune nato dalla fusione di due borghi dell’alta Valconca, incastonato sotto San Marino.

Oltre il confine

Siamo a un quarto d’ora di macchina da Mercatino Conca, il comune più a nord della provincia di Pesaro Urbino e a 40 minuti dalla tabaccheria Cardinali di piazzale Lazzarini a Pesaro, dove l’estrazione del 6 gennaio 2021 indirizzò il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni. Davvero altri tempi, perché l’edizione 2023 della più popolare riffa nostrana, con l’atto finale celebrato l’altra sera in tv sotto la regia di Amadeus, ha davvero deluso le Marche e i suoi 162.760 giocatori (tranne 4 destinatari di premi minori) che ci avevano creduto acquistando a 5 euro un biglietto della Lotteria Italia, il 14% in più dei tagliandi venduti nella precedente edizione. Anche dai cosiddetti premi di consolazione - 15 vincite di II categoria da 100mila euro e 190 di III categoria da 20mila euro - sono arrivate appena le briciole. Nessun premio da 100mila euro e uno soltanto da 20mila euro, ottenuto con il biglietto P 435628 venduto a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo.

Al netto dei tagliandi vincenti acquistati online di cui al momento non si conosce la localizzazione dei giocatori (4 da 20mila euro l’uno) la Lotteria Italia assegna alle Marche appena 50mila euro, mettendo nel conto complessivo anche le tre vincite da 10mila euro distribuite nei mesi scorsi con i premi giornalieri, estratti nel corso del programma Affari tuoi. C’erano state vincite a Pesaro e nel Fermano, a Sant’Elpidio a Mare (il comune marchigiano più fortunato di questa edizione della lotteria) e Porto San Giorgio.

I precedenti

Magrissimo bottino, per una regione che in un passato anche recente aveva centrato colpi milionari alla Lotteria Italia. Non solo il primo premio da 5 milioni di Pesaro, nell’edizione 2020 segnata come vendite di biglietti dall’emergenza Covid, ma anche il tagliando da 2 milioni estratto come secondo premio il 6 gennaio 2013 e venduto nell’Autogrill dell’area di servizio Conero Est a Numana, lungo il tratto dell’A14 fra Loreto-Porto Recanati e Ancona Sud, in direzione Bologna.

Anche per i premi di consolazione, altre edizioni erano state più generose con la nostra regione. L’anno scorso ad esempio erano arrivati 110mila euro, con una vincita di II categoria realizzata a Jesi (50mila euro) e tre di III da 20mila euro l’una a Campofilone, Porto San Giorgio e Civitanova.

«E' uno di qui, speriamo sia generoso»

Il biglietto da un milione di euro è stato venduto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini, nel Bar della Rocca in via della Rocca 8 a Montescudo, di cui è titolare Eleonora Guiducci. Siamo vicinissimi al confine con la provincia di Pesaro Urbino, distante una dozzina di km, ma è difficile pensare che ad acquistarlo sia stato un marchigiano di passaggio perché il comune nato dalla fusione di Monte Colombo e Montescudo, 7mila abitanti sul versante romagnolo della Valconca, è fuori mano rispetto alle principali vie di comunicazione. La vincita milionaria alla Lotteria Italia ha destato enorme curiosità proprio perché è facile immaginare che ne abbia beneficiato una persona del posto. Ieri mattina al bar si festeggiava con gli avventori di sempre e parecchi curiosi, ma nessuno si era ancora fatto vivo anche solo per un ringraziamento. Sul profilo Facebook Monte Colombo e Montescudo, si sono accavallati commenti e scommesse sull'identità del fortunato, ipotizzando la frazione da cui proviene, sperando nella sua generosità. Sui social è diventato virale il frame che ferma Amadeus durante la lettura del numero del quinto premio. La fortuna, sempre nel Riminese, o ma è arrivata ancora più vicina alle Marche grazie anche al biglietto da 20mila euro A 376576 acquistato a Morciano di Romagna.