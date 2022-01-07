Lotteria Italia: cinque biglietti vincenti nelle Marche. Ecco dove sono stati venduti

ANCONA - Cinque biglietti vincenti nelle Marche, tutte da 20mila euro: Porto Recanati, Campofilone, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo.
Ecco tutte le serie e i numeri dei 10 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 100.000 euro ciascuno e le serie e i numeri dei 150 biglietti estratti di terza categoria del valore di 20.000 euro ciascuno:
PREMI DI 2° CATEGORIA 100.000 euro
Serie Numero Località Provincia
P038135 ROMA
B000019 ROMA
F314613 ROMA
F211673 VELLETRI (RM)
N234317 TARANTO
Q323494 FAICCHIO (BN)
D469659 COMMESSAGGIO (MN)
S267678 POMEZIA (RM)
C144953 L AQUILA
A300460 FORMICOLA (CE)
PREMI DI 3° CATEGORIA 20.000 euro
Serie Numero Località Provincia
A057680 (CHIETI)
O 035868 ANDRIA (BT)
C193376 GIFFONI VALLE PIANA (SA)
A338425 CASALECCHIO DI RENO (BO)
O 007303 ROMA
F330680 LUCCA
B304728 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)
F136548 PIETRAVAIRANO (CE)
C000190 ROMA
C439100 BARRAFRANCA (EN)
B044085 TEANO (CE)
O356727 NOCERA SUPERIORE (SA)
D485178 PORTO RECANATI (MC)
E161487 NUORO (NU)
B348872 FABRO (TR)
C476274 MILANO
D425660 CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)
D484056 MANDELLO DEL LARIO (LC)
B028149 FIESOLE (FI)
C049533 ROMA
C081817 CAMPOFILONE (FM)
C147864 ERCOLANO (NA)
P125567 MIRANO (VE)
R154132 CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR)
E205190 POGGIOFIORITO (CH)
E396952 ROMA
P186759 FIRENZE
F148910 VICENZA
D352722 MILANO
AA335039 ONLINE
P274234 SEREGNO (MB)
N031791 ROMA
B193001 ANCONA
A019679 ROMA
D069734 BRENTINO BELLUNO (VR)
A373260 SESTOLA (MO)
N031992 MILANO
B201329 TEULADA (SU)
F256909 TARQUINIA (VT)
B260236 BOTRICELLO (CZ)
T147997 AYAS (AO)
C485433 SETTIMO TORINESE (TO)
P056997 ROMA
P274337 ARONA (NO)
R245661 TOSCOLANO MADERNO (BS)
S352627 BERGAMO
D136144 MILANO
Q225220 UDINE
P469261 AREZZO
P255815 ATRIPALDA (AV)
C410576 SAN PROSPERO (MO)
S066233 MILANO
Q145570 BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)
P080262 CUSANO MILANINO (MI)
A311978 MILANO
A441287 POLIGNANO A MARE (BA)
R009740 ROMA
C215965 ASCOLI PICENO
P163875 CROTONE (KR)
P083314 ROMA
A332207 SAN SPERATE (SU)
R364190 NAPOLI
P268024 BRUSCIANO (NA)
Q471212 CALTANISSETTA
R452224 CENTALLO (CN)
S496863 LONATO DEL GARDA (BS)
D321835 MONTERONI DI LECCE (LE)
B085411 SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
E258993 NAPOLI
N121113 BARI
Q184364 PESCARA
Q027049 CASTROCIELO (FR)
Q370343 CAGLIARI
C178362 PAVIA
O114236 CANICATTI (AG)
Q115115 COLONNELLA (TE)
C307771 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
D029646 ROMA
N348895 MAGLIANO SABINA (RI)
B401016 TORINO
Q140601 ADRANO (CT)
C308926 BRICHERASIO (TO)
AA040966 ONLINE
N035122 CERIGNOLA (FG)
F460057 LUCERA (FG)
C291573 COSENZA
N471209 CREMONA
T216823 MILANO
Q381819 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
Q456244 NOVATE MILANESE (MI)
R003495 ROMA
O493942 SAN MAURO TORINESE (TO)
N182324 ACIREALE (CT)
R180870 CARLENTINI (SR)
P089674 ROMA
N494754 PIEVE FISSIRAGA (LO)
D212902 VILLAFRANCA PADOVANA (PD)
R422337 SACILE (PN)
B370828 SERMIDE (MN)
E231216 ZUGLIANO (VI)
B238496 MONOPOLI (BA)
B411099 SALERNO
N163397 ROMA
O179035 GENOVA
N393755 SETTIMO TORINESE (TO)
D195823 PIANO DI SORRENTO (NA)
T345026 LECCO
E062730 FERMO
B022143 FIUMICINO (RM)
C042255 VERONA
D330614 MAGLIANO SABINA (RI)
P067130 BORGO A MOZZANO (LU)
F299794 BOLOGNA
D138399 CLUSONE (BG)
D132910 MILANO
A037864 CORLEONE (PA)
A291503 FASANO (BR)
B281653 VENEZIA
D240737 ROMA
E295567 DESENZANO DEL GARDA (BS)
O476567 CORSICO (MI)
A284409 PESCARA
N108882 BENEVENTO
N035763 TORINO DI SANGRO (CH)
T269844 NAPOLI
P158017 MILANO
F295137 CASSANO MAGNAGO (VA)
N282545 SOAVE (VR)
D118463 GROSSETO
R164955 CASTROCIELO (FR)
T415698 TREZZO SULL ADDA (MI)
Q074963 AREZZO
A310389 BITONTO (BA)
O348186 FERNO (VA)
N253057 BATTIPAGLIA (SA)
S288776 VETRALLA (VT)
N030133 MODENA
T372443 CASORIA (NA)
D389310 CODOGNO (LO)
D232097 FERRARA
S013382 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
D383942 SERRAMANNA (SU)
C088985 ASSAGO (MI)
S366164 PIANEZZA (TO)
D480096 MILANO
C431098 MILANO
N228593 CATANIA
R458791 CASTROCIELO (FR)
T241316 SABAUDIA (LT)
Q063177 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
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