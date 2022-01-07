Lotteria Italia: cinque biglietti vincenti nelle Marche. Ecco dove sono stati venduti

Marche
Venerdì 7 Gennaio 2022
Lotteria Italia: cinque biglietti vincenti nelle Marche. Ecco dove sono stati venduti

ANCONA - Cinque biglietti vincenti nelle Marche, tutte da 20mila euro: Porto Recanati, Campofilone, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo.

Ecco tutte le serie e i numeri dei 10 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 100.000 euro ciascuno e le serie e i numeri dei 150 biglietti estratti di terza categoria del valore di 20.000 euro ciascuno:

 

PREMI DI 2° CATEGORIA 100.000 euro

Serie Numero Località Provincia

P038135 ROMA

B000019 ROMA

F314613 ROMA

F211673 VELLETRI (RM)

N234317 TARANTO

Q323494 FAICCHIO (BN)

D469659 COMMESSAGGIO (MN)

S267678 POMEZIA (RM)

C144953 L AQUILA

A300460 FORMICOLA (CE)

 

 

 

PREMI DI 3° CATEGORIA 20.000 euro

Serie Numero Località Provincia

A057680 (CHIETI)

O 035868 ANDRIA (BT)

C193376 GIFFONI VALLE PIANA (SA)

A338425 CASALECCHIO DI RENO (BO)

O 007303 ROMA

F330680 LUCCA

B304728 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

F136548 PIETRAVAIRANO (CE)

C000190 ROMA

C439100 BARRAFRANCA (EN)

B044085 TEANO (CE)

O356727 NOCERA SUPERIORE (SA)

D485178 PORTO RECANATI (MC)

E161487 NUORO (NU)

B348872 FABRO (TR)

C476274 MILANO

D425660 CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)

D484056 MANDELLO DEL LARIO (LC)

B028149 FIESOLE (FI)

C049533 ROMA

C081817 CAMPOFILONE (FM)

C147864 ERCOLANO (NA)

P125567 MIRANO (VE)

R154132 CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR)

E205190 POGGIOFIORITO (CH)

E396952 ROMA

P186759 FIRENZE

F148910 VICENZA

D352722 MILANO

AA335039 ONLINE

P274234 SEREGNO (MB)

N031791 ROMA

B193001 ANCONA

A019679 ROMA

D069734 BRENTINO BELLUNO (VR)

A373260 SESTOLA (MO)

N031992 MILANO

B201329 TEULADA (SU)

F256909 TARQUINIA (VT)

B260236 BOTRICELLO (CZ)

T147997 AYAS (AO)

C485433 SETTIMO TORINESE (TO)

P056997 ROMA

P274337 ARONA (NO)

R245661 TOSCOLANO MADERNO (BS)

S352627 BERGAMO

D136144 MILANO

Q225220 UDINE

P469261 AREZZO

P255815 ATRIPALDA (AV)

C410576 SAN PROSPERO (MO)

S066233 MILANO

Q145570 BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

P080262 CUSANO MILANINO (MI)

A311978 MILANO

A441287 POLIGNANO A MARE (BA)

R009740 ROMA

C215965 ASCOLI PICENO

P163875 CROTONE (KR)

P083314 ROMA

A332207 SAN SPERATE (SU)

R364190 NAPOLI

P268024 BRUSCIANO (NA)

Q471212 CALTANISSETTA

R452224 CENTALLO (CN)

S496863 LONATO DEL GARDA (BS)

D321835 MONTERONI DI LECCE (LE)

B085411 SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

E258993 NAPOLI

N121113 BARI 

Q184364 PESCARA

Q027049 CASTROCIELO (FR)

Q370343 CAGLIARI

C178362 PAVIA

O114236 CANICATTI (AG)

Q115115 COLONNELLA (TE)

C307771 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

D029646 ROMA

N348895 MAGLIANO SABINA (RI)

B401016 TORINO

Q140601 ADRANO (CT)

C308926 BRICHERASIO (TO)

AA040966 ONLINE

N035122 CERIGNOLA (FG)

F460057 LUCERA (FG)

C291573 COSENZA

N471209 CREMONA

T216823 MILANO

Q381819 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

Q456244 NOVATE MILANESE (MI)

R003495 ROMA

O493942 SAN MAURO TORINESE (TO)

N182324 ACIREALE (CT)

R180870 CARLENTINI (SR)

P089674 ROMA

N494754 PIEVE FISSIRAGA (LO)

D212902 VILLAFRANCA PADOVANA (PD)

R422337 SACILE (PN)

B370828 SERMIDE (MN)

E231216 ZUGLIANO (VI)

B238496 MONOPOLI (BA)

B411099 SALERNO

N163397 ROMA

O179035 GENOVA

N393755 SETTIMO TORINESE (TO)

D195823 PIANO DI SORRENTO (NA)

T345026 LECCO

E062730 FERMO

B022143 FIUMICINO (RM)

C042255 VERONA

D330614 MAGLIANO SABINA (RI)

P067130 BORGO A MOZZANO (LU)

F299794 BOLOGNA

D138399 CLUSONE (BG)

D132910 MILANO

A037864 CORLEONE (PA)

A291503 FASANO (BR)

B281653 VENEZIA

D240737 ROMA

E295567 DESENZANO DEL GARDA (BS)

O476567 CORSICO (MI)

A284409 PESCARA

N108882 BENEVENTO

N035763 TORINO DI SANGRO (CH)

T269844 NAPOLI

P158017 MILANO

F295137 CASSANO MAGNAGO (VA)

N282545 SOAVE (VR)

D118463 GROSSETO

R164955 CASTROCIELO (FR)

T415698 TREZZO SULL ADDA (MI)

Q074963 AREZZO

A310389 BITONTO (BA)

O348186 FERNO (VA)

N253057 BATTIPAGLIA (SA)

S288776 VETRALLA (VT)

N030133 MODENA

T372443 CASORIA (NA)

D389310 CODOGNO (LO)

D232097 FERRARA

S013382 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)

D383942 SERRAMANNA (SU)

C088985 ASSAGO (MI)

S366164 PIANEZZA (TO)

D480096 MILANO

C431098 MILANO

N228593 CATANIA

R458791 CASTROCIELO (FR)

T241316 SABAUDIA (LT)

Q063177 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

 

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