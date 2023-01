Lotteria Italia, venduti 6milioni di biglietti: 143mila nelle Marche. In 20 anni dimenticati premi per 30 milioni. SEGUI LA DIRETTA

ANCONA - Nell'edizione 2023 della Lotteria Italia sono stati venduti 6.013.665 tagliandi contro i 6.359.771 dello scorso anno, con un calo - ricorda l'agenzia specializzata Agimeg - del -5,4%. La vendita online è stata di 101.445 biglietti.

L'anno d'oro rimane il 1988-89, quando furono venduti oltre 37,4 milioni di biglietti. Quell'anno la Lotteria Italia era abbinata al programma televisivo 'Fantastico 9', condotto dal duo Montesano-Oxa. Al secondo posto il 1986, con 33,6 milioni (abbinato a 'Fantastico 7'), seguito dal 1989 con 33 milioni ('Fantastico 10'). Fanalino di coda per vendita di biglietti, prima di questa edizione (4,7 milioni), il 2019, con 6,7 milioni di biglietti staccati, seguito dal 2012 che si fermò a quota 6,9 milioni.

Lotteria Italia, nelle Marche venduti 143mila biglietti

Vendite in leggero calo per la Lotteria Italia nelle Marche, dove i biglietti venduti sono stati 143.100, l'8% in meno sulla precedente edizione. Va alla provincia di Ancona il primato di tagliandi staccati, 46.920, il 14,8% in meno rispetto allo scorso anno. Segue per vendite assolute, riporta Agipronews, Pesaro Urbino con 34.820 (-4,1%), poi con 22.860 biglietti c'è Macerata (-9,3%), mentre a Fermo sono stati venduti 21.160 tagliandi (-1,1%) e Ascoli Piceno si piazza a quota 17.340 (-1,6%). Il dato conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

In 20 anni dimenticati premi per 30 milioni di euro



C'è chi insegue una vincita milionaria per tutta la vita, ma nella storia della Lotteria Italia non mancano casi di dimenticanze clamorose. Negli ultimi 20 anni, come ricorda l'agenzia Agimeg, non sono stati riscossi premi per quasi 30 milioni di euro. Il primato (in negativo) spetta all'edizione 2008-2009, quando un giocatore di Roma non ritirò il primo premio da 5 milioni di euro, poi messo nuovamente in palio l'anno successivo (e questa volta vinto ed incassato). Quell'edizione va ricordata anche per il record di premi non incassati, il cui totale toccò addirittura i 7 milioni di euro. Nell'edizione 2015-2016, sono stati 'dimenticatì oltre 2,9 milioni di euro, tra cui il secondo premio da 2 milioni di euro vinto a San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. Ma anche nel 2012 ci fu un clamoroso caso di vincita dimenticata. Non venne infatti mai riscosso il secondo premio da 2 milioni di euro e in totale furono quasi 3 i milioni lasciati nelle casse dello Stato, mentre nel 2014 furono scordati 1,7 milioni, tra cui il quarto premio finito a L'Aquila.

Segui la diretta su corriereadriatico.it

E come da tradizione, anche questa sera torna su Rai 1, in diretta dalle 20.35 dal Teatro delle Vittorie, l'appuntamento con «Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia», la puntata speciale dello show condotto da Amadeus, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, dedicata alla Lotteria Italia in cui verranno svelati i biglietti vincenti i premi di prima categoria dell'estrazione finale, con il primo premio da 5 milioni di euro.

Ospiti d'eccezione verranno coinvolti nel corso della serata: Antonella Clerici, Gigi D'Alessio, Alessia Marcuzzi, Lillo, Pierpaolo Spollon, Francesca Chillemi, Stefano Fresi, Max Tortora, Paolo Fox.

Tra tutti loro, ci sarà chi giocherà la partita e si cimenterà con l'indagine fino al gioco finale del «parente misterioso» (devolvendo in caso di vittoria il montepremi in beneficenza), chi sarà tra le identità da svelare e chi sarà coinvolto nel gioco dedicato alla Lotteria Italia. Ad arricchire la serata anche molti momenti di spettacolo per festeggiare la Befana milionaria.