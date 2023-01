Lotteria Italia 2023, stasera in tv a “I Soliti Ignoti” l'estrazione dei numeri vincenti: gli ospiti di Amadeus

Lotteria Italia va a braccetto con Epifania e I Soliti Ignoti. Come da tradizione, anche quest'anno, il 6 gennaio, torna stasera in tv, su Rai 1, in diretta dalle 20.35 dal Teatro delle Vittorie, l'appuntamento con «Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia», la puntata speciale dello show condotto da Amadeus, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, dedicata alla Lotteria Italia 2023 in cui verranno svelati i biglietti vincenti i premi di prima categoria dell'estrazione finale, con il primo premio da 5 milioni di euro. Chi vincerà il premio? Tra giochi, divertimento, ospiti ed oroscopo si attenderà l'estrazione dei numeri fortunati.

Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia, stsera in tv: le anticipazioni

«Soliti ignoti» è ancora una volta il programma televisivo abbinato alla Lotteria Italia. Del resto non potrebbe essere altrimenti: il successo dello show è costante e Amadeus è il conduttore più rappresentativo della tv italiana contemporanea. Lo show di stasera replica il ben noto gioco di Ama e l'indagine per la caccia al "parente misterioso" sarà ricca di ospiti vip. Antonella Clerici, Gigi D'Alessio, Alessia Marcuzzi, Lillo, Pierpaolo Spollon, Francesca Chillemi, Stefano Fresi, Max Tortora e Paolo Fox.

I numeri vincenti

Al termine della serata verrà comunicato il numero del biglietto corrispondente al premio di prima categoria da 5 milioni di euro; ma sono comunque previsti altri 4 ricchi premi comunicati durante la trasmissione; più ulteriori premi di categoria inferiore e successivamente resi noti da fonti ufficiali. Dita incrociate e buona fortuna a tutti.