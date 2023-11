Tod's, crescita dei ricavi a doppia cifra nel primi 9 mesi del 2023: volano tutti i marchi del gruppo. Della Valle: «Altissima qualità e artigianalità»

Crescita a doppia cifra dei ricavi nei 9 mesi 2023 per Tod's Spa, in tutti i marchi e le categorie di prodotto. Nel dettaglio: Tod’s +12%, Roger Vivier:+19%, retail +15%, pelletteria +20%.

Il Consiglio di Amministrazione di Tod’s S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano ed a capo dell’omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay, ha approvato oggi i dati di vendita del Gruppo Tod’s relativi ai primi nove mesi del 2023 (1 gennaio – 30 settembre 2023).

Della Valle: «Solida domanda locale e acquisti dei turisti»

«Sono soddisfatto dei risultati di vendita del nostro Gruppo - ha commento il presidente e amministratore delegato Diego Della Valle -. Tutti i nostri marchi hanno registrato una crescita a doppia cifra delle vendite, grazie alla combinazione tra la solida domanda locale e gli acquisti dei turisti. Particolarmente brillanti i risultati della pelletteria e dei marchi Tod’s e Roger Vivier, a conferma del sempre maggior apprezzamento da parte dei clienti per l’altissima qualità dei prodotti, la loro artigianalità e la loro eleganza senza tempo. Continuiamo a seguire una precisa strategia di sviluppo per ogni marchio, focalizzata sulla crescita organica dei negozi esistenti e su un ampliamento delle merceologie, coerente con il DNA di ognuno. Siamo molto soddisfatti della nostra rete di negozi, che ha prestigiose boutiques in tutte le principali vie del lusso, e della nostra filiera produttiva, che garantisce l’altissima qualità e artigianalità dei nostri prodotti, sempre più ricercati dai clienti di tutte le generazioni. Nonostante l’incertezza e la volatilità del contesto macro-economico a livello internazionale, sono fiducioso sui risultati dell’esercizio in corso, sia a livello di ricavi, che come redditività, anche grazie alla costante attenzione al controllo dei costi e al miglioramento dell’efficienza operativa. Il Gruppo continua a tenere in grande considerazione le problematiche legate alla sostenibilità ed alla solidarietà sociale, con un’attenzione particolare per i giovani, cercando anche di incentivarli a scegliere “mestieri” rappresentativi del migliore artigianato italiano di qualità».

La suddivisione del fatturato

Nei primi nove mesi del 2023, il fatturato consolidato del Gruppo Tod’s ammonta a 828,4 milioni di euro, in crescita del 14,3% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Negativo per circa 16 milioni di euro l’impatto delle valute; a cambi costanti, utilizzando cioè gli stessi cambi medi dei primi nove mesi del 2022, comprensivi degli effetti delle coperture, i ricavi sarebbero pari a 844,3 milioni di euro, in crescita del 16,5% rispetto allo stesso periodo del 2022.

La resilienza delle vendite interne

Il mercato domestico e quello europeo hanno confermato una buona resilienza delle vendite, grazie alla solidità della domanda locale e ai consistenti acquisti dei turisti. In linea con l’andamento del settore, il mercato cinese sta registrando una forte volatilità nei singoli trimestri, dovuta alla diversa base di confronto del 2022; nei 9 mesi, i ricavi di questa area sono in crescita a doppia cifra anche rispetto al 2021. Particolarmente buono l’andamento del Giappone; resta molto forte l’area “Resto del Mondo”, anche al netto della fisiologica normalizzazione del tasso di crescita, interamente dovuta alla più impegnativa base di confronto del 2022..

Il canale retail, che rappresenta più del 73% del fatturato del Gruppo, ha mantenuto una crescita a doppia cifra nei nove mesi, nonostante la più impegnativa base di confronto. In crescita anche i ricavi del canale e-commerce, che sta raccogliendo i risultati degli importanti investimenti fatti dal Gruppo nel mondo del digitale. Al 30 settembre 2023, la rete distributiva del Gruppo è composta da 344 DOS e 94 negozi in franchising, rispetto ai 327 DOS e 85 negozi in franchising al 30 settembre 2022. Crescita a doppia cifra nei 9 mesi anche per i ricavi del canale wholesale; come più volte ricordato, non è significativo analizzare l’andamento dei singoli trimestri di questo canale, dato l’impatto della diversa tempistica delle spedizioni nei diversi anni.