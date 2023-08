FANO Registrati 900.000 euro di utile in più rispetto ad un anno fa, fino a toccare i 3,8 milioni euro, ma anche un incremento della raccolta totale del 2,4% dettato dall’impennata della raccolta indiretta (+11,9) attestatasi a 516 milioni, mentre quella diretta flette del 2,8% (820 milioni il dato) per un totale di 1,336 miliardi.

Questi i punti di forza della semestrale che la Bcc di Fano ha chiuso al 30 giugno e interpretata dai vertici dell’istituto come la probante conferma di «un quadro di tenuta del tessuto economico-produttivo locale e di fiducia nella banca», «in un momento storico condizionato da forte instabilità geopolitica e dei mercati».

Positiva l’affidabilità

Messo in risalto anche un altro dato in ascesa, quel 28,9 del CET 1, l’indicatore che rileva l’affidabilità di una banca secondo i parametri Bce, da cui emerge «la solidità dell’istituto» riaffermata a dispetto «delle criticità a livello internazionale che continuano a condizionare l’andamento del tessuto economico-produttivo e, di conseguenza, il benessere delle famiglie» rivendica il direttore generale Giacomo Falcioni, convinto che le buone performance abbiano come matrice «le scelte oculate da parte del management e del Cda ma anche la grande abnegazione e professionalità della squadra dei 151 collaboratori».

A premiarle anche il progressivo aumento del numero dei soci (ora 9.307, un anno fa 9.067) e di quello dei clienti, salito da 33.513 a 33.763 per effetto anche dell’espansione sul territorio, con una presenza sempre più marcata anche nel Senigalliese, e di un’attenzione dimostrata «non soltanto reinvestendo a livello locale la stragrande maggioranza della raccolta, ma alimentando il rapporto diretto con la clientela e mantenendo presidi nelle zone di competenza».

Nuove agenzie

E su questo terreno è palpabile l’orgoglio con cui Falcioni perora «una scelta in controtendenza rispetto ai principali players bancari nazionali che stanno chiudendo agenzie e filiali», quando invece nell’ultimo periodo la Bcc di Fano «ha aperto la seconda agenzia a Senigallia, inaugurato il nuovo sportello sede di Cuccurano, rinnovato l’agenzia di Calcinelli e aperto il punto giovani al Lido con Atm a disposizione di turisti, cittadini e operatori economici della zona».

Informalmente smentito invece l’interesse della Bcc ad insediarsi nei locali di viale Adriatico, organici al mercato ittico all’ingrosso, che sono stati occupati a lungo da Carifano e per un breve periodo da Credit Agricole, prima di una chiusura che ha privato di uno sportello Bancomat due interi quartieri (Porto e Sasson

Locali da affittare

Per quei 329 metri quadri il Comune, che ne è proprietario, ha avviato la procedura di manifestazione di interesse fissando la base del canone a 4.000 euro mensili. Rilanciato invece l’impegno della Bcc di Fano anche sul terreno degli eventi.

I prossimi “Banca&Famiglia”, il 2 settembre al Balì, con la consegna dei bonus bebè a un centinaio di nuovi nati figli di soci e dipendenti per un totale di oltre 24.000 euro, e la “Festa del socio”, il 9 settembre al Codma, dove l’intrattenimento si coniugherà con uno spazio di confronto su presente e prospettive dell’istituto.