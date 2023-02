Tim down, problemi in tutta Italia con la rete Telecom. Disagi nelle Marche

Internet, cellulari e anche il telefono fisso. Problemi sulla rete Tim in tutte le Marche come nel resto d'Italia. Le segnalazioni sono migliaia, anche su Facebook. Problemi vengono segnalati in tutte le grandi città, da Roma a Napoli passando per Pavia, Reggio Emilia, Torino, Treviso, Modena, Miano, Bologna.

Attacco hacker escluso?

Escluso in un primo momento l'attacco hacker in merito al down di Tim segnalato da molti utenti da tutta Italia. Poco dopo le 17 si è invece appreso di un «massiccio attacco tramite un ransomware già in circolazione» rilevato dal Computer security incident response team Italia dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. I tecnici dell'Acn hanno già contato «diverse decine di sistemi nazionali verosimilmente compromessi e allertato numerosi soggetti i cui sistemi sono esposti ma non ancora compromessi». Tuttavia, si spiega, «rimangono ancora alcuni sistemi esposti, non compromessi, dei quali non è stato possibile risalire al soggetto proprietario. Questi sono chiamati immediatamente ad aggiornare i loro sistemi».

Secondo la Polizia Postale, per quanto riguarda Tim, si tratterebbe al momento solo di problemi tecnici che interessano la rete internet fissa e non quella mobile. Sulla rete Tim «è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale, sono in corso le analisi per la risoluzione del problema»: lo rende noto un portavoce dell'azienda, dopo le numerose segnalazioni degli utenti che su twitter hanno creato l'hashtag #timdown, diventato trend topic, per segnalare i disservizi a internet e telefoni che vanno avanti da diverse ore su tutto il territorio nazionale.

Le segnalazioni

Sul sito Down Detector il 70% delle segnalazioni riguarda la rete internet fissa, il 17% segnala invece un totale blackout, il 14% problemi con la rete Internet mobile.

Il precedente

Il pensiero di molti è corso subito ai disagi avuto con le mail di Libero e Virgilio, visti i disservizi registrati a gennaio. Le mail sono tornate a funzionare solo un paio di giorni fa. Italiaonline ha comunicato che «si è concluso anche il processo di ripristino di tutte le funzionalità accessorie delle Libero Mail e Virgilio Mail e l’accesso alle e-mail tramite Libero Mail App è dal 1 febbraio pienamente disponibile per le utenze iOS». È stato annunciato che gli utenti saranno rimborsati.