Terremoto tra Arquata del Tronto e Accumuli, scossa magnitudo 3.3, stesso epicentro del 26 agosto 2016

Ultimo aggiornamento: 18:35

ARQUATA DEL TRONTO -, con epicentro trae Accumuli. L'epicentro coincide perfettamente con quello del 26 agosto 2016, oggi è stato oltre che di intensità fortunatamente minore più superficiale. Una scossa avvertita nel pomeriggio in provincia di. Le stime preliminari dell'Ingv parlano di una magnitudo tra 3.3 e 3.8. La stima definitiva è di 3.3. La scossa è stata registrata alle 17.37 ed è stata avvertita anche ad Amatrice . Non si hanno per ora notizia di danni a persone o cose.