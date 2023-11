Sciopero, Matteo Ricci (Pd): «Giorni gravi per la democrazia del nostro Paese»

«Sono tante le ragioni per essere in piazza oggi: abbiamo dinanzi una Legge di Bilancio fragile dal punto di vista della crescita, criticata dalle parti sociali e dalle associazioni di categoria, che taglia fondi necessari alle categorie più deboli»: così Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem, presidente di ALI-Autonomie Locali Italiane, in piazza a Pesaro, per prendere parte alla manifestazione odierna indetta dalle sigle sindacali.

«La manovra del Governo Meloni taglia risore per gli enti locali»

«La manovra del Governo Meloni taglia le risorse a disposizione degli enti locali: questo comporta una disponibilità ridotta di fondi a disposizione dei comuni per i servizi sociali", spiega Ricci. "Inoltre - prosegue l'esponente Pd - stiamo vivendo giorni gravi per la democrazia del nostro Paese: è stato gravissimo che un ministro, Matteo Salvini, abbia provato a mettersi di traverso per inpedire il sacrosanto diritto allo sciopero". "Ecco perché - conclude Ricci - oggi ritengo doveroso essere accanto ai sindacati che stanno manifestando per un Paese più giusto».