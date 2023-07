Rigopiano, depositato l'appello contro la sentenza di primo grado (in cui erano stati assolti in 25)

Appello contro la sentenza di primo grado, emessa lo scorso 23 febbraio dal gup del Tribunale di Pescara, sulla tragedia avvenuta all'hotel di Rigopiano il 17 gennaio del 2017 con la morte di 29 persone tra ospiti e personale (di cui 6 marchigiani). È stato depositato oggi dalla Procura di Pescara.

La sentenza

L'appello è relativo ai 25 assolti per i quali era invece stata chiesta la condanna. Perché s’è sgonfiato in una mini-sentenza il processo monstre per la tragedia dell’Hotel Rigopiano? Come si era riusciti ad arrivare da una richiesta pesante come quella della Procura di Pescara (25 condanne, per un secolo e mezzo di carcere) al verdetto che individua solo tre colpevoli per il reato di omicidio colposo? La valanga che ha sepolto il resort alle pendici del Gran Sasso non sarebbe stata prevedibile. La Procura di Pescara, evidentemente, non è di questo avviso.