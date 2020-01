Torna l'incubo code sul tratto maledetto dell'autostrada A14. E questa sera chiude un'uscita

PEDASO - Con l’avvicinarsi dell’ultimo weekend di festa, torna l’incubo file sull’autostrada A14: è il traffico legato al controesodo e così come prima di Natale ha paralizzato la carreggiata sud, ieri ha iniziato a provocare disagi e rallentamenti su quella opposta.

LEGGI ANCHE:

Spinetoli, macchina si ribalta sull'Ascoli-Mare, automobilista in gravi condizioni

Fuori strada con l'auto a Capodanno, incidente da brividi sull'A14: un ferito. Chiuse due corsie

Come anticipato nei giorni scorsi, si è tenuto a Roma l’incontro chiesto dai vertici di Autostrade per l’Italia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per ridurre l’impatto dei cantieri sulla viabilità. In alcuni tratti si viaggia già dalla fine dello scorso anno su due corsie ridotte. Autostrade per l’Italia ha richiesto dal Mit anche la definizione di forme di agevolazione nel pagamento dei pedaggi nei tratti a rischio. Intanto per gli interventi di manutenzione delle barriere antirumore dalle 22 di oggi alle 6 di domani chiude l’uscita di Pedaso per chi proviene da Pescara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA