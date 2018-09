Temporali e maltempo in mezza Italia Nel weekend colpo di scena

Temporali in arrivo in Italia, soprattutto al Nord e sulla Sardegna. ma anche in altre zone del Paese, fino al prossimo weekend: IlMeteo.it comunica che «durante le ore pomeridiane, inasceranno in maniera improvvisa sul Trentino-Alto Adige, sul Piemonte occidentale e su quasi tutta l'Emilia-Romagna, mentre lasarà interessata da una fase di intenso, con possibili nubifragi o bombe d'acqua a Sassari, Nuoro e Olbia-Tempio».Nonostante l'Italia sia interessata da un campo di alta pressione, dunque, correnti instabili sudoccidentali interessano molte zone. «Non andrà meglio nemmeno in Toscana, Lazio, Umbria e sulle regioni adriatiche, con maltempo atteso anche a Firenze e a Roma. Col passare delle ore rovesci diffusi interesseranno anche il Sud, soprattutto la Puglia garganica, la Basilicata e la Sicilia, specie tra Ragusa e Siracusa.