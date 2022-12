L'allerta meteo diventa arancione: forti temporali sulle Marche. Ostra: «Non state al piano terra»

ANCONA - L'annunciata ondata di maltempo per il Ponte dell'Immacolata è arrivato: temporali e forti piogge in arrivo sulle Marche. L'allerta, verde, emanato ieri per il vento, si è trasformato in "arancione" (rischio medio alto) per tutta la giornata di domani, sabato 10 dicembre, su gran parte della Regione. Tanto che il comune di Ostra, già colpito dal tragico alluvione, ha diramato un avviso in cui, tra le altre cose, chiede ai cittadini di non restare al piano terra delle abitazioni.

L'allerta arancione, emanato dalla protezione civile delle Marche, riguarda le zone 1-2-3-4, in pratica le province di Pesaro-Urbino, di Ancona e di Macerata. Riguarda l'arrivo di temporali e le criticità idraulica ed idrogeologica: attenzione quindi, ad esondazioni e frane in un territorio che, purtroppo, si è dimostrato fragile anche in occasione del recente alluvione. Consistente, infatti, la quantità di precipitazioni previste: fino a 40 millimetri con, localmente, punte di 100. Il rischio di neve è pressochè assente, lo zero termico, infatti, si attesterà intorno ai 1.900 metri.

Il Comune di Ostra: «Scuole chiuse, non state al piano terra»

Il Comune di Ostra, già recentemente colpito dal tragico alluvione, ha diramato tramite le sue pagine social un avviso alla popolazione in cui chiede di non restare ai piani terra delle abitazioni, di non muoversi se non per stringenti necessità e di valutare se spostare le auto in un posto sicuro. Si è anche riunito il Coc che ha deciso per la chiusura delle scuole.

Senigallia rinvia gli eventi natalizi e riunisce il Coc

Un'analoga decisione è sul piatto anche a Senigallia, dove il Coc si riunirà a breve. Nel frattempo in Comune ha deciso di rinviare lo spettacolo delle fontane danzanti previsto in piazza Garibaldi e il Babbo Natale nelle frazioni previsti nella giornata di domani.