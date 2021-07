Meteo Marche, in aumento anche le temperature minime. Afa e ondate di calore, domenica scatta il livello arancione di allarme

ANCONA - Meteo Marche, weekend torrido, con temperature anche minime in aumento, persistente stato di afa e niente piogge. Solo lunedì e martedì ci sarà aria più fresca anche la presa calda dell'anticiclone africano non mollerà la presa. E' in sintesi il quadro che delinea il bollettino meteo per le Marche redatto dall'Assam Agrimeteo della Regione.



Il quadro diventa sempre più complicato tanto che nel bollettino delle ondate di calore, diffuso sempre dalla Regione Marche, per domenica primo agosto, è previsto un innalzamento del livello di pericolo per le ondate di calore che sulla zona costiera da giallo (livello 1) passerà ad arancione (livello 2) con allerta di servizi sanitari e sociali. Nella scala delle ondate di calore il livello più alto è 3, bollino rosso.

Infine, per completare il quadro, si fa preoccupante anche la qualità dell'aria a causa della presenza di ozono che, pur rientrata sotto i livelli di guardia, è sempre molto elevata, soprattutto nell'entroterra.



IL QUADRO METEO

«Sulle Marche non si intravvedono cambiamenti climatici all'orizzonte», commenta Danilo Tognetti della Regione Marche. «Lo scudo anticiclonico nord-africano impone stabilità e temperature che sono tornate su valori decisamente elevati specie al centro-sud. Per il futuro una benefica rinfrescata è attesa fra domenica e martedì grazie alla maggiore ingerenza delle correnti fresco-umide oceaniche indotte dalla circolazione ciclonica britannica», conclude Tognetti. Non sono previste precipitazioni, per la gioia dei turisti, la disperazione degli agricoltori e il rischio concreto che la siccità prolungata posso produrre problemi all'approvvigionamento idrico.



LE PREVISIONI

SABATO 31 LUGLIO 2021

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni assenti.

Venti prevalenti i sud-occidentali (fino a moderati sull'Appennino) tranne che nel pomeriggio quando si attiveranno le brezze da sud-est.

Temperature in rialzo le minime.

Altri fenomeni afa.

DOMENICA 1 AGOSTO 2021

Cielo a divenire parzialmente o irregolarmente nuvoloso tra la notte ed il mattino, maggiore la copertura sul settore appenninico e province settentrionali; dissolvimenti e rasserenamenti nella seconda metà del pomeriggio.

Precipitazioni mattutine e primo pomeridiane, a carattere sparso e di rovescio, incidenti soprattutto sulla fascia appenninica dove non si escludono temporali; occasionali invece sul settore collinare-costiero più probabili a nord.

Venti dominanti i sud-occidentali, previsti di forti sulla dorsale appenninica; indebolimenti serali.

Temperature stabili nei valori estremi, in calo in quelli serali.

Altri fenomeni afa.

LUNEDI' 2 AGOSTO 2021

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni assenti.

Venti deboli, prevalenti ancora i sud-occidentali tranne che nel pomeriggio quando si attiveranno le brezze dall'Adriatico.

Temperature in avvertibile calo.

Altri fenomeni nessuno.

MARTEDI' 3 AGOSTO

Cielo velature in espansione da ponente nel corso della notte, quindi ispessimenti della copertura tra la mattina ed il pomeriggio.

Precipitazioni ad oggi previste soprattutto verso metà giornata e sulle zone interne.

Venti meridionali, in prevalenza deboli.

Temperature stabili.

Altri fenomeni nessuno.

