Caldo africano in Italia ma nel weekend cambia tutto:0 «Meno 10 gradi». Ecco dove

Ilnon molla ed è destinato a farci compagnia per tutta la settimana: ma ha già i giorni contati, perché nel weekend le temperature scenderanno di 10 gradi. L'aria calda proveniente dal deserto algerino sta causando su quasi tutta l'Italia un'importante ondata di afa, con picchi di 40° in molte regioni, che si ritrovano come in un forno: una fiammata che sta colpendo e colpirà principalmente il Centro-Nord e la Sardegna, secondo quanto fa sapere il team del sito ilMeteo.it.Tra le zone maggiormente coinvolte avremo il, la, l'alto Adige, il Veneto, l'Emilia Romagna e poi a scendere lae solo locali tratti interni del Lazio. La lista delle località che potranno toccare punte fino a 39-40°C è davvero lunga: partendo dal Nord da segnalare, Alessandria, Asti, Novara, e poi ancora Pavia, Verona,fino a Padova e Bolzano.arriverà a toccare picchi di 38°C. Spostandoci invece verso le zone centrali, fra le città più roventi ecco, Prato, Pistoia e Terni sempre con picchi intorno ai 39-40°C,invece si fermerà a 36-37°C.A rendere difficili i prossimi giorni si aggiungerà pure l'afa che ci farà trascorrere notti insopportabili. Il team del sito ilMeteo.it comunica inoltre che il gran caldo africano sembra avere una fine,un ciclone di origine atlantica riuscirà a fare breccia allo scudo anticiclonico raggiungendo le regioni del Nord. L'aria decisamente più fresca in arrivo innescheràche trainvestiranno dapprima le regioni settentrionali e poi anche quelle centrali. In questa fase le temperature subiranno una, ponendo fine a questa seconda ondata di caldo africano.