Arriva il giovedì infernale bollino rosso in 13 città Ecco le zone "di fuoco"

, allarmesu tutta l'Italia. La giornata peggiore sarà quella di giovedì al punto che il ministero della Salute ha aggiornato il numero delle città a rischio. Sono 13 le città italiane indicate con il bollino rosso , quasi il triplo rispetto ai 5 centri urbani previsti domani. Se mercoledì il massimo livello di rischio caldo riguarda Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, giovedì è previsto anche a Bologna, Frosinone, Genova, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Verona. È il massimo livello di rischio caldo, in una scala da 0 a 3, in cui spiccano anche 5 bollini verdi (nessun rischio), tra cui Palermo e Reggio Calabria.