ANCONA Da Sweet home Alabama a Marche dolce casa. Il mercato immobiliare della nostra regione ha fatto letteralmente innamorare gli americani. Sono loro i principali acquirenti stranieri (23,84% sul totale delle richieste), seguiti da tedeschi (13,7%), Regno Unito 10,14% (con + 1,47% rispetto al 2022), Italia (ricerche di case di stranieri mentre si trovano nel nostro Paese) con il 7,35% e Olanda 5,36%. Questo racconta il report 2023 di Gate-away.com, il portale immobiliare esclusivamente dedicato agli stranieri che vogliono comprare casa in Italia. Se il mercato interno è sempre il solito scivoloso slalom gigante tra paletti di vario genere (l'accesso al mutuo, il lavoro precario, gli stipendi rasoterra) e a livello nazionale nel 2023 si è registrata una lieve flessione nelle richieste da parte di acquirenti esteri (-6,42%), il dinamismo marchigiano arriva da oltre confine italico con particolare attenzione ad Ascoli. Open to Marche, insomma.

La ricchezza del territorio

«La ricchezza e la diversità delle tipicità marchigiane - rimarca Simone Rossi, cofondatore della web company con sede a Grottammare - contribuiscono a rendere questa regione un luogo unico, attraente sia per i visitatori che per coloro che scelgono di viverci». I fattori chiave? L'appeal del patrimonio culturale e la bellezza paesaggistica della regione evidentem ente più forti delle ripetute pugnalate ricevute negli ultimi anni (sisma e alluvioni) e mancanze fino ad oggi croniche (collegamenti e trasporti). Perché chi cerca una seconda casa in Italia acquista anche una destinazione che vuol dire Italian lifestyle e Made in Italy. Gli spot migliori, peraltro a costo zero, in questo senso arrivano dalla musica: Dave Mustaine, leader dei Megadeth, superstar dell'Heavy metal, che nel 2023 ha comprato una tenuta a Moresco - borgo sulle colline fermane di 524 abitanti - e il chitarrista dei Radiohead, Jonny Greenwood, vive da anni mescolato tra i 593 residenti di Monsampietro Morico, sempre in provincia di Fermo. C'erano una volta i russi, oggi non ci sono solo gli Usa. Gate-away.com ha registrato picchi di crescita annuali di Belgio (+39,18%) e Francia (+3,95%), Australia (+15%) e Irlanda (+55,56%).

Tutti pazzi per la provincia di Ascoli (28,14% sul totale, +22,17% rispetto al 2022) ma anche Macerata (20,1% sul totale), Fermo (19,51%), Ancona e Pesaro a pari merito con il 16,13%. «Per Pesaro il 2024 è un anno importante – ricorda Rossi – visto che sarà Capitale della Cultura Italiana. L’eco di questa notizia potrebbe attirare nuovi acquirenti immobiliari esteri». La vicina Fano, comunque, si è già portata avanti segnando un +120,69% rispetto al 2022. In netta crescita anche altri comuni marchigiani come Montefiore dell’Aso (+19,75%), Ripatransone (+20,9%), Macerata Feltria (+42,31%) e Ascoli Piceno (+63,33%). Toglietevi dalla testa l'idea di un semplice pied-à-terre. Gli stranieri, nelle Marche, cercano una casa-casa (88,06% del totale) anche per soggiorni lunghi (favoriti dallo smart working più sdoganato all'estero). Nell'ultimo anno è però cresciuta la domanda per appartamenti (+32,71%). Nel dettaglio la ricerca si concentra su immobili completamente ristrutturati (73,33%), di una grandezza oltre 120 mq (71,97%) e almeno 3 stanze (24,09%). Con giardino (68,83%), piscina (20,57%) e terreno (33,03%).

Il portafoglio più ampio

Il 35,82%, sul totale degli acquirenti, spende fino a 100 mila euro, il 28,07% da 100 a 250 mila, il 22,52% fino 500 mila, l’11,32% da 500 a 1 milione, il 2,28% oltre 1 milione di euro. Il valore medio degli immobili ricercati è di 275.133 euro.

Gianluca Murgia

