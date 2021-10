Covid, crollo dei nuovi contagi nelle Marche: sono 23. Due province a zero, ecco quella che ne ha di più /Il trend del virus

ANCONA - Continua l'altalena dei nuovi contagi Covid nelle Marche, dopo il balzo di ieri (99) sono scesi oggi a 23 su 1.798 tamponi processati nel percorso diagnostico. La percentuale di positività cala sensibilmente all'1,3%, il tasso di incidenza cumulativa per 100mila abitanti è al 26,3. La provincia di Ascoli Piceno continua a migliorare il suo record e da sei giorni fa segnare zero nuovi positivi al Covid, affiancata nel risultato oggi da Pesaro Urbino. Sono 9 i contagi riscontrati nella provincia di Ancona, 5 in quella di Macerata e 6 di Fermo. Tre dei 23 nuovi infettati sono di fuori regione.

